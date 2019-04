Wpadka w „Grze o tron”. Co się stało z włosami Daenerys?

Na tę scenę czekało wielu – wjazd Daenerys Targaryen na czele armii Nieskalanych i w towarzystwie smoków do siedziby rodu Starków był znaczącym momentem dla fabuły. Co ciekawe, podobnie zrealizowaną scenę oglądaliśmy w pierwszym odcinku 1. sezonu, kiedy to Robert Baratheon przybył do Winterfell, aby uczynić Neda Starka królewskim namiestnikiem. Obie sceny wyglądają nie tylko podobnie, ale też mają taką samą muzykę. Co więcej, chłopiec, który wspina się na drzewo w tej scenie, aby oglądać przybyły tłum z wysokości, jest podobny do Brana i Aryi. Co do Aryi, podobnie jak w pierwszym odcinku 1. sezonu, obserwuje ona przybyłych i zerka na Ogara, jednak tym razem widzowie zdają sobie sprawę z tego, że łączy ich wyjątkowa historia.

Uważni widzowie, którzy przyglądali się jadącym ramię w ramię Daenerys i Jonowi, zauważyli jednak, że nie wszystko w tej scenie zostało idealnie dograne. W następujących tuż po sobie ujęciach Matka Smoków ma bowiem inną perukę – srebrne włosy Daenerys są upięte w zupełnie inny sposób. Niby drobiazg, ale jednak – to wpadka twórców.

Galeria:

Memy po pierwszym odcinkiem ósmego sezony „Gry o tron”

Błędy w „Grze o tron”

Mniejszych lub większych niedociągnięć nie brakowało też we wcześniejszych sezonach „Gry o tron”. Poniżej zebraliśmy te najbardziej spektakularne.

Była taczka, nie ma taczki

Petyr i Ned Stark podczas przechadzki po ogrodzie mijają taczkę. Sprzęt nie pojawia się już w kolejnych ujęciach. (S1-E4, 26:50)



Koń, jaki jest, każdy widzi?

Brianne i Lady Catelyn przemierzają las prowadząc konie. W jednej ze scen widać białego rumaka Brianne z plamami świeżego błota. W kolejnych ujęciach zwierzę jest czyste albo zabrudzenia układają się w inny sposób. (S2-E5, 00:38:40)



Wędrująca zbroja

Kiedy Sir Barriston zrzuca swoją zbroję i miecz na podłogę, lądują one wewnątrz czarnego wzoru na posadzce. W kolejnej scenie, gdy Sansa klęka przed Cersei, rynsztunek znajduje się już w zupełnie innym miejscu, choć nikt go nie dotykał. (S1-E8, 00:52:30)



Padły jeleń

Twórcy "Gry o Tron" nie szczędzą widzom naturalistycznych scen. Czasem obraca się to przeciwko nim. W scenie, gdy Starkowie natrafiają na martwego jelenia, widać kłębiące się na padlinie muchy i czerwie. Przy zbliżeniu na psyk zwierzęcia owadów jest już o wiele mniej i są inaczej ułożone. (S1-E1, 14:30)



Włosy Daenerys

W scenie, gdy Khal Drogo usadza swoją świeżo upieczoną żonę na koniu, Daenerys ma włosy zarzucone na plecy. W kolejnym ujęciu fale spływają po jej ramionach. (S1-E1, 53:30)



Czy kamienie dają światło?

Tym razem nie popisali się autorzy scenografii. Gdy Tyron budzi się w podniebnej celi, widać dwa świetliki umieszczone na suficie, przez które wpada światło dzienne. Podczas kolejnych scen kręconych z oddalenia można dostrzec, że nad pomieszczeniem, w którym przetrzymywany jest Lannister, znajduje się mur i kolejna cela - nie ma możliwości, by wpadało tamtędy światło. (S1-E6, 00:13)



Moment prywatności

Jak wyglądałby pocałunek pary głównych bohaterów odcinka, gdyby wokół kręcili się ich zmęczeni i nie do końca cywilizowani towarzysze podróży? Źle! W niezbyt logiczny sposób poradzili sobie z tym twórcy 6 odcinka 3 sezonu "Gry o Tron". W scenach po wejściu na Mur Jonowi i Ygritte towarzyszą Tormund i Orell. Po chwili para jest już sama i może spokojnie pozwolić sobie na chwilę czułości. Gdzie podziali się inni? Tego nie wiadomo. (S6-E3, 00:48:11 - 00:49:45)



Anomalie pogodowe

Niby wiadomo, że Mur rządzi się swoimi prawami, ale tym razem nie sposób nie ulec wrażeniu, że jednak nie tak to miało wyglądać. W kilku scenach z udziałem Jona widać bowiem, jak śnieg pada… do góry. (S1-E8, 00:23:20)



Broni się. Albo nie

Sporo niekonsekwencji widać w scenie, w której Gregor Clegane dusi kleryka. Pomiędzy ujęciami zmienia się ułożenie rąk nieszczęśnika - raz widać, jak usiłuje powstrzymać stalowy uścisk obiema dłońmi, w innych ujęciach jedną ręką trzyma broń. (S6-E8, 12:40)