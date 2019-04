Gdzie oglądać „Grę o tron”? Kiedy drugi odcinek?

Premiera ósmego, ostatniego sezonu serialu HBO „Gra o tron” miała miejsce w poniedziałek, 15 kwietnia o godzinie 3.00 nad ranem w HBO i HBO GO (wersja z napisami), równolegle z amerykańską premierą. Powtórka zaplanowana została na kanale HBO tego samego dnia wieczorem o godzinie 20.10.

Podobnie będzie w przypadku drugiego odcinka finałowego sezonu. Będziemy mogli obejrzeć go najwcześniej w nocy z niedzieli 21 na poniedziałek 22 kwietnia, dokładnie o 3:00 w nocy. Powtórkę stacja HBO wyświetli o godzinie 21:10 w poniedziałek.

HBO GO – ile kosztuje dostęp?

HBO GO nowym klientom oferuje bezpłatny miesięczny dostęp do usługi. Ci, którzy nie mieli wcześniej założonego konta, mogą więc obejrzeć pierwsze odcinki „Gry o tron” za darmo w internecie. Standardowa opłata za abonament miesięczny to 19,90 zł.

„Gra o tron” – ile odcinków?

Z wcześniejszych zapowiedzi wynika, że odcinek, który zobaczymy 15 kwietnia, będzie trwał 54 minuty. Kolejny będzie o 4 minuty dłuższy, ale dopiero po nich nastąpi prawdziwa uczta – kolejne cztery części mają bowiem po około 1 godzinę i 20 minut długości. Kolejne odcinki będą udostępniane na HBO GO i na antenie HBO co tydzień. Oznacza to, że wielki finał „Gry o tron” zobaczymy w Polsce 20 maja.

Oto daty premiery poszczególnych epizodów: