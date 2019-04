Maisie Williams o głośnej scenie nowego odcinka „Gry o tron”: Myślałam, że to żart

Jeżeli już widzieliście najnowszą odsłonę ósmego sezonu „Gry o tron”, to z pewnością nie będzie to dla was żaden spoiler. Arya Stark tuż przed wielką bitwą o Winterfell postanowiła stracić dziewictwo. Decyzję tę podjęła w związku z dużą szansą znalezienia śmierci na polu bitwy, a jej wybrankiem został przystojny Gendry.

W związku z tą sceną fani serialu wyrażają w mediach społecznościowych ogrom sprzecznych uczuć. Jednocześnie cieszą się z przełomowego momentu w życiu bohaterki i wyrażają zszokowanie faktem, że dziewczyna, którą poznali jako dziecko, niejako na ich oczach staje się kobietą. Podobnie zresztą o tej sytuacji wypowiadał się Joe Dempsie, odtwórca roli Gendry'ego.

Co do powiedzenia na temat tych wydarzeń miała Maisie Williams? Aktorka przyznała, że długo nie dowierzała scenariuszowi. Wszystko przez dowcipy scenarzystów, którzy lubili oszukiwać aktorów. Kit Harrington przez długi czas był np. przekonany, że jego postać będzie miała zdeformowaną twarz. Dlatego też Williams potwierdzenia szukała u scenarzystów. Jej reakcja na ich niewzruszone miny? „O cholera” – relacjonowała aktorka.

Kiedy David Benioff i Dan Weiss ogłosili, że w tym roku koniec z żartami, Maisie Williams stwierdziła, że musi iść na siłownię. Otrzymała jednak zapewnienie, że nie musi rozbierać się do sceny łóżkowej i sama zdecyduje, ile ciała odsłoni. – Zostawiłam sobie więc sporo intymności. Nie wydaje mi się, żeby Arya musiała się pokazywać nago. To naprawdę nie o to w tej scenie chodziło – mówiła w wywiadzie. Dodała też, że reszta obsady już się rozebrała, więc nie ma potrzeby, żeby ona też to robiła.