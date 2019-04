Maisie Williams, Kit Harington, Emilia Clarke – ile zarabiają główni aktorzy z „Gry o tron”?

Maisie Williams (Arya Stark)

A Maisie Williams grająca Aryę Stark? Jej rolę, podobnie jak jej serialowej siostry zakwalifikowano nie jako postać pierwszoplanową i aktorka ma dostawać 210 tysięcy dolarów za odcinek.



Peter Dinklage (Tyrion Lannister)

Takie same pieniądze dostaje jego serialowy brat Tyrion Lannister, grany przez Petera Dinklage'a. Jego gaża również wynosi 710 tysięcy dolarów.



Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister)

Inaczej jest w przypadku Nikolaja Costera-Waldau. Za rolę Jaimego Lannistera aktor ma dostawać 710 tysięcy dolarów za odcinek.



Sophie Turner (Sansa Stark)

Z kolei grająca Sansę Stark Sophie Turner ma dostawać mniejsze wynagrodzenie, bo wynoszące 210 tysięcy dolarów. Jej rola została zakwalifikowana jako postać drugoplanowa.



Lena Heady (Cersei Lannister)

710 tysięcy dolarów ma otrzymywać także Lena Heady, grająca królową Cersei Lannister.



Kit Harington (Jon Snow)

Takie same zarobki ma otrzymywać Kit Harington. Jego gaża to również 710 tysięcy dolarów za odcinek.



Emilia Clarke (Daenerys Targaryen)

Aktorka grająca Matkę Smoków ma zarabiać 710 tysięcy dolarów za odcinek serialu.

