Spoiler z „Gry o tron”, który nikomu nie zaszkodzi. Inne memy lepiej obejrzeć, jeśli widziało się już 3. odcinek

Galeria:

Gra o tron. Odcinek 3. Bitwa o Winterfell. Memy

Trzeci odcinek finałowego sezonu „Gry o tron” był chyba najbardziej wyczekiwanym w tej serii. „Bitwa o Winterfell” spolaryzowała internautów, niemniej abstrahując od fabuły wiele osób zgodnych jest co do jednego: momentami po prostu niewiele było widać. Wszechobecna ciemność i konieczność wpatrywania się w ekran, to motyw przewodni wielu memów. Nie brakuje też reakcji na zachowanie Brana i scenę z udziałem Aryi. Jakie jest Wasze zdanie o najnowszym odcinku?