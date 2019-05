HBO uchyla rąbka tajemnicy. Są zdjęcia z 4. odcinka „Gry o tron”

Galeria:

4. odcinek „Gry o tron”. Zdjęcia

Na fotosach z serialu widzimy m.in. Cersei w towarzystwie Eurona Greyjoya, Daenerys w otoczeniu swojej świty, Jona Snowa i rodzinę Starków oraz ich sojuszników. Już wcześniej HBO udostępniło zwiastun 4. odcinka. – Wygraliśmy wielką wojnę. Teraz wygramy ostatnią wojnę – zapowiada w nim Matka Smoków.

Kiedy 4. odcinek „Gry o tron” ?

Do końca finałowego sezonu „Gry o tron” zostały już zaledwie trzy odcinki. 4. epizod ósmego sezonu dostępny będzie w Polsce 6 maja od godziny 3 w nocy. W tym czasie serial zostanie wyemitowany na antenie HBO i pojawi się na platformie HBO GO. Powtórka 4. odcinka w HBO w poniedziałek o godzinie 20:10. Z programu na stronie internetowej stacji wynika zatem, że pojawienie się 3. odcinka o godzinie 4, a nie wzorem poprzednich – 3 w nocy, było wyjątkiem. Fani „Gry o tron” muszą przygotować się na długie oglądanie – odcinek 4. potrwa 78 minut, tyle samo co „Długa Noc” .

„Gra o tron” – kiedy kolejny odcinek?

Kolejne odcinki są udostępniane na HBO GO i na antenie HBO co tydzień. Oznacza to, że wielki finał „Gry o tron” zobaczymy w Polsce 20 maja. Daty premiery poszczególnych epizodów: