„Gra o tron”. Ostatni odcinek już dostępny. Gdzie oglądać?

„Gra o tron”– przeniesiona na ekran przez HBO epicka „Saga lodu i ognia” George'a R.R. Martina kończy się w swojej serialowej wersji w poniedziałek 20 maja. Od godziny 3:00 na platformie HBO GO dostępny jest ostatni, 6. odcinek 8. sezonu. Równocześnie z premierą w internecie, epizod został wyemitowany na antenie HBO. Powtórkę zaplanowano na godzinę 20:10 w poniedziałek 20 maja.

HBO GO – ile kosztuje dostęp?

HBO GO to platforma streamingowa oferująca usługi wideo na żądanie. Nowym klientom zapewnia bezpłatny miesięczny dostęp do usługi. Ci, którzy nie mieli wcześniej założonego konta, mogą więc „Grę o tron” za darmo w internecie. Standardowa opłata za abonament miesięczny to 19,90 zł.

Czytaj także:

Bohaterowie „Gry o tron” kiedyś i dziś. Kto przeszedł największą metamorfozę?