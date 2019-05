Serial „Wiedźmin”. Zbroje wojowników z Nilfgaardu i Temerii wyciekły do sieci

Do sieci wyciekło też nagranie, na którym widzimy „Nilfgaarczyków” walczących na niby na miecze. Na podstawie tych wszystkich zdjęć i filmów możemy mniej więcej wyobrazić sobie, jak będzie to wyglądało w samym serialu. Trzeba przyznać, że zwłaszcza zbroje wojowników z Nilfgaardu prezentują się interesująco. Choć, z drugiej strony, wielu fanów zwraca uwagę, że nijak nie pasują do tych znanych już z gier i komiksów. Oprócz zbroi na zdjęciach widać też interesujące uzbrojenie. Czy całość spodoba się fanom sagi o Wiedźminie? Jak zwykle zdania są podzielone. Ostateczny werdykt będziemy mogli pewnie wydać dopiero po premierze gotowego serialu.

„Wiedźmin” Netflixa

Od dłuższego czasu wiemy już, że pierwszy sezon „Wiedźmina”, tworzonego na podstawie książek Andrzeja Sapkowskiego, będzie liczył osiem odcinków. Zgodnie z chwaloną przez fanów praktyką Netfliksa, wszystkie pojawią się w serwisie jednocześnie, w dniu premiery. Za scenariusz i produkcję serialu odpowiada Lauren S. Hissrich, chwalona (i krytykowana) m.in. za serial „Daredevil”. Zdjęcia kręcone są głównie w Europie, w większości na Węgrzech, ale także w Polsce.

Kto zagra w „Wiedźminie”?

10 października ubiegłego roku poznaliśmy obsadę serialu. Henry Cavill pojawi się na ekranie jako wiedźmin Geralt, Anya Chalotra jako Yennefer, Jodhi May w roli Calanthe, Bjoern Hlynur Haraldsson jako Eist. Do tego Adam Levy – Myszowór, MyAnna Buring – Tissaia, Mimi Ndiweni – Fringilla, Therica Wilson-Read jako Sabrina, Mille Brady jako Renfri oraz Freya Allan, w roli „dziecka niespodzianki” – Ciri. Postać Triss Merigold zagra Anna Shaffer, a w Jaskra wcieli się Joey Batey.