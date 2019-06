„Czarnobyl” najlepiej ocenianym i najpopularniejszym serialem w rankingach IMDb

9,7 - taką oceną może poszczycić się serial „Czarnobyl” po emisji ostatniego odcinka. Oznacza to, że fani nie pospieszyli się z wystawieniem produkcji HBO pozytywnych not, a tytuł utrzymał dobrą formę do samego końca. Dzieło przebiło się już do grona 100 najpopularniejszych seriali w największej amerykańskiej bazie filmowej IMDb (tamtejszy Filmweb) i uplasowało na pierwszym miejscu przed „Breaking Bad” i „Kompanią Braci”. Inny głośny serial tego roku - „Gra o tron”, znalazł się na czwartek pozycji. Być może z powodu mieszanego odbioru ostatniego sezonu.

Serial „Czarnobyl”

Emisja pierwszego epizodu tej miniserii miała miejsce 7 maja. W tym roku w kwietniu przypadała 33. rocznica wybuchu w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. W serialu HBO przedstawiono fabularną wersję tej katastrofy. W rolach głównych występują Jared Harris, Stellan Skarsgård oraz Emily Watson.

Jared Harris wciela się w Walerija Legasowa, wiodącego radzieckiego fizyka jądrowego, który był członkiem komisji badającej przyczyny awarii i jako pierwszy zrozumiał skalę katastrofy. Stellan Skarsgård gra zastępcę przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR Borysa Szczerbinę, który z kremlowskiego nadania przewodniczył pracom rządowej komisji ds. Czarnobyla w pierwszych godzinach po awarii. Emily Watson zobaczymy w roli Ulany Khomyuk, radzieckiej fizyczki jądrowej, która chce poznać prawdziwe przyczyny wybuchu reaktora.

Awaria reaktora w Czarnobylu

26 kwietnia 1986 roku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu na Ukrainie, na terenie ówczesnego ZSRR, doszło do ogromnej eksplozji. Uwolniona podczas wybuchu chmura radioaktywna spowodowała skażenie promieniotwórcze na terenie Białorusi, Rosji, Ukrainy i rozprzestrzeniła się po całej Europie, w tym w Polsce, Skandynawii, Europie Środkowej i Zachodniej.