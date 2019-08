Neymar zagrał w „Domu z papieru”. Został wycięty przez oskarżenia o gwałt

To spore zaskoczenie i jednocześnie pokaz zręczności PR-owej Netfliksa. Włączenie światowej gwiazdy futbolu do promocji serialu było świetnym posunięciem. Mało kto byłby w stanie zrezygnować z takiej reklamy. Zwłaszcza, że sceny z udziałem piłkarza były już nakręcone. Dbający o kwestie równości Netflix podjął jednak decyzję o usunięciu fragmentów z Neymarem z gotowego już serialu. Wszystko przez oskarżenia o gwałt, na które piłkarz musiał odpowiedzieć w ostatnich miesiącach. Po tym, jak zarzuty w jego sprawie wycofano, gwiazdor reprezentacji Brazylii i francuskiego Paris Saint Germain na powrót dołączył do załogi „Domu z papieru”. Możecie oglądać go w roli mnicha: w szóstym i ósmym odcinku serialu.

Hiszpańskojęzyczny serial „La casa de papel”, znany na świecie jako „Money Heist”, to jeden z największych hitów Netfliksa. W ciągu zaledwie tygodnia od premiery trzeci sezon tej produkcji obejrzały 34 miliony widzów. Nietrudno zgadnąć, że dodatek w osobie Neymara tylko pomoże wyśrubować wyniki tytułu.

