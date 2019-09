Kiedy premiera serialu „Wiedźmin”? Wygadał się holenderski Netflix

Jak szybko się pojawił, tak szybko zniknął. Mowa o wpisie, który opublikowano na Facebooku Netfliksa w Holandii. Na szczęście internauci nie zaspali i do sieci trafiły zrzuty ekranu z usuniętym postem. Prawdopodobnie nie wzbudziłby on większych emocji, gdyby nie fakt, że pojawiła się w nim ważna wskazówka odnośnie daty premiery serialu „Wiedźmin” .

We wpisie znalazła się rozpiska, z której fani mogli się dowiedzieć, ile nocy snu zostało im jeszcze do premier poszczególnych seriali. Przy „Wiedźminie” znalazła się liczba 97. Wynikało z tego, że jeden z najbardziej wyczekiwanych w Polsce seriali trafi na platformę Netflix prawdopodobnie w okolicach 17 grudnia. Czy tak będzie? Na razie wiadomo tylko, że post zniknął, a oficjalnej daty nie podano.

Co warto podkreślić, to nie pierwsza dziwna sytuacja dotycząca „Wiedźmina” , która miała miejsce w ostatnich dniach. W sieci na kilkanaście godzin pojawił się bowiem zwiastun, w którym lektorem był Michał Żebrowski – odtwórca roli Geralta w serialu telewizyjnym z 2001 roku. Można przyjąć, że ktoś chce promować serial, ale zalicza kolejne falstarty. Do trzech razy sztuka?

Czytaj także:

Netflix szykuje drugi „polski” serial. Rodacy zekranizują hit Harlana Cobena