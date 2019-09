Świetna wiadomość dla fanów „Władcy Pierścieni”. Wiemy, gdzie Amazon nakręci swój serial

– Szukając miejsca, w którym moglibyśmy przywrócić do życia pierwotne piękno Drugiej Ery Śródziemia, wiedzieliśmy, że musimy znaleźć coś majestatycznego, z nieskazitelnymi wybrzeżami, lasami i górami. Miejsce, w którym znajdują się również światowej jakości plany filmowe, studia oraz wysoko wykwalifikowani i doświadczeni rzemieślnicy i inni pracownicy. Cieszymy się mogąc oficjalnie potwierdzić, że to Nowa Zelandia będzie domem naszej serii opartej na twórczości Tolkiena – stwierdzili showrunnerzy i producenci wykonawczy serialu „Władca Pierścieni” JD Payne i Patrick McKay.

Z wyboru miejsca cieszą się również władze Nowej Zelandii, która nie tylko na produkcji samych filmów Petera Jacksona, ale również na turystyce z nimi związanej zarobiła i wciąż zarabia ogromne pieniądze. Jak informuje BBC, minister rozwoju gospodarczego Nowej Zelandii Phil Twyford zapowiedział już teraz, że projekt Amazona przyniesie szereg korzyści „w tym miejsca pracy i znaczne inwestycje zagraniczne”.

Aktualnie trwa faza przedprodukcyjna serialu. Produkcja ma zacząć się w najbliższych miesiącach. – (W Nowej Zelandii – red.) poczuliśmy się jak w domu i nie możemy się doczekać zacieśnienia naszej współpracy w nadchodzących latach – mówią producenci serialu.

Serial „Władca Pierścieni” Amazona

Producentami wykonawczymi, scenarzystami i showrunnerami serialu są JD Payne i Patrick McKay. Juan Antonio (J.A.) Bayon – specjalista od kina gatunkowego i autor głośnego horroru „Sierociniec” (2007), a także filmu katastroficznego „Niemożliwe” (2012) oraz piątej części cyklu „Park Jurajski” – „Jurassic World: Upadłe królestwo” (2018) wyreżyseruje dwa pierwsze odcinki. Producentami wykonawczymi są Lindsey Weber (10 Cloverfield Lane), Bruce Richmond (Gra o tron), Gene Kelly (Boardwalk Empire), Sharon Tal Yguado, Gennifer Hutchison (Breaking Bad), Jason Cahill (Rodzina Soprano), i Justin Doble (Stranger Things).

Serię produkuje Amazon Studios we współpracy z Tolkien Estate and Trust, HarperCollins i New Line Cinema, oddziałem Warner Bros. Entertainment, który wyprodukował trylogię Petera Jacksona z 2000 roku. Amazon zapowiada, że serialowy Władca Pierścieni będzie największą superprodukcją w historii. Według nieoficjalnych informacji, które podaje „The Hollywood Reporter” prawdopodobne jest powstanie 5 sezonów serialu, a całkowity koszt jego produkcji ma wynieść nawet miliard dolarów. Za samo nabycie praw do nakręcenia serialu Amazon zapłacił 250 milionów.

Amazon szukał aktorów do superprodukcji na całym świecie. W lipcu portal „Variety” poinformował, że pierwszą osobą, która z pewnością pojawi się w najnowszym serialu produkcji Amazona, to Markella Kavenagh. Drugim aktorem, który pojawi się w serii ma być według portalu Deadline Will Poulter. Nie ujawniono żadnych szczegółów na temat bohaterów, jednak według niepotwierdzonych doniesień, mają grać postaci o imionach Beldor i Tyra.

Fanów „Władcy Pierścieni” najbardziej może ucieszyć podanie nazwisk Johna Howe’a i Toma Shippeya. Pierwszy jest światowej sławy ilustratorem książek Tolkiena, który wraz z Alanem Lee odpowiadał za szkice koncepcyjne do filmów Petera Jacksona. Howe zrekonstruował mapy z książek Tolkiena. Jest również ekspertem w dziedzinie zbroi i broni z okresu średniowiecza. Z kolei drugi z twórców, Tom Shippey jest literaturoznawcą i krytykiem literackim, uważanym za jednego z najlepszych ekspertów z zakresu twórczości J.R.R. Tolkiena. On również współpracował przy filmach Jacksona.

Fabuła serialu „Władca Pierścieni”

Nie znamy wielu szczegółów fabuły, wiadomo jednak, że świat w serialu osadzony zostanie w Drugiej Erze Śródziemia (kontynent, na którym toczy się akcja większości legendarium J.R.R. Tolkiena). Zapowiedź ta ucięła krążące od jakiegoś czasu plotki, że produkcja opowiadać będzie o przygodach młodego Aragorna (granego przez Viggo Mortensena w trylogii filmowej Petera Jacksona). Aragorn bowiem urodził się w Trzeciej Erze, która rozpoczęła się od pierwszego pokonania Saurona i trwała do zakończenia Wojny o Pierścień oraz odejścia na zachód m.in. Gandalfa, Bilba oraz Froda.

Z kolei Druga Era to dość mroczna era w dziejach fikcyjnego kontynentu, która trwała 3441 lata, a zaczęła się zaczęła się wraz z ostatecznym pokonaniem Morgotha, o wiele potężniejszego poprzednika Saurona. Jedna z ważniejszych historii Drugiej Ery jest historia królestwa Numenoru oraz opowieść o dojściu Saurona do potęgi. Nie wiadomo jednak, czy scenarzyści wykorzystają te wątki w serialu.