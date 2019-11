Netflix reaguje na skandal wokół serialu „Iwan Groźny z Treblinki”. Wspiera twórców, ale zapowiada zmiany

W pierwszym odcinku produkcji „Iwan Groźny z Treblinki” zamieszczono mapę, na której pokazano rozmieszczenie obozów koncentracyjnych w trakcie II wojny światowej. Problem polegał na tym, że do ilustracji użyto obecnych granic Polski. Po nagłośnieniu problemu na Twitterze przez dziennikarza Dariusza Grzędzińskiego, sprawą zainteresowali się politycy.

Pismo do Netfliksa wystosowało MSZ Polski. „Dbajmy o prawdę historyczną” – zaapelował resort. MSZ przypomniało, że w czasie, o którym mowa w serialu „Iwan Groźny z Treblinki”, terytorium Polski było okupowane, a odpowiedzialność za obozy ponosiły nazistowskie Niemcy. „Mapa pokazana w serialu nie jest zgodna z przebiegiem ówczesnych granic” – zaznaczono. Interweniował także premier Mateusz Morawiecki, który napisał w tej sprawie do szefa Netfliksa Reeda Hastingsa.

Będą korekty