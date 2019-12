Henry Cavill o „Wiedźminie”: To, co stworzył CD Projekt, jest niewiarygodne. Zrobili za nas całą robotę

– Zwizualizowali ten spektakularny świat. Stworzyli postacie i środowisko, które naprawdę oddają te z książek. Wydaje mi się, że gry pokazują to, co dzieje się po książkach. Naprawdę zrobili coś niesamowitego. Za każdym razem, kiedy grałem w te gry, zastanawiałem się jak mogę odtworzyć to w ten konkretny sposób na ekranie. Czy to będzie możliwe? Jak? Czy znajdziemy na świecie miejsce, które wygląda dokładnie tak samo? Twórcy gry wykonali naprawdę dobrą pracę – mówił Cavill.

Oparty na bestsellerowej serii powieści Andrzeja Sapkowskiego serial „Wiedźmin” (The Witcher) zadebiutuje na platformie Netflix 20 grudnia. Prace nad drugim sezonem rozpoczną się w Londynie na początku 2020 roku. Serialowy „Wiedźmin” reklamowany jest jako „opowieść o przeznaczeniu i rodzinie” .

„Geralt z Rivii, samotny łowca potworów, stara się odnaleźć swoje miejsce w świecie, w którym ludzie często okazują się gorsi niż najstraszniejsze monstra. Na swojej drodze spotyka potężną czarodziejkę i skrywającą niebezpieczny sekret młodą księżniczkę. Teraz we trójkę muszą odnaleźć się pośród czyhających na nich na Kontynencie niebezpieczeństw” – zapowiada Netflix.

