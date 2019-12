O której godzinie „Wiedźmin” trafi na Netfliksa? Najważniejsze informacje o premierze serialu w Polsce

Wszystkie osiem odcinków serialu „Wiedźmin” ma zostać udostępnionych na Netfliksie w piątek 20 grudnia o godz. 9:00 polskiego czasu. To z pewnością rozczaruje osoby, które myślały, że zdołają obejrzeć go jeszcze przed pracą lub, że do wieczora nie będą musieli obawiać się spoilerów w sieci. Ciekawe, ile osób z powodu tak wyczekiwanej w Polsce premiery postanowi wziąć tego dnia urlop.

Dubbing w „Wiedźminie”

Jak informowaliśmy wcześniej, przy oglądaniu serialu będzie można skorzystać z różnych opcji językowych. Wiedźmina będzie można obejrzeć z oryginalnymi dialogami – po angielsku, z lektorem lub z dubbingiem. Z zapowiedzi, którą udostępniono, wynika, że w roli Geralta z Rivii usłyszymy Michała Żebrowskiego. Aktor sam przed laty wcielał się w rolę Wiedźmina w serialu TVP, przez co wielu widzów w Polsce kojarzy go z tą postacią.

Ile kosztuje Netflix?

„Wiedźmin” pojawi się w Polsce na platformie Netflix. Będzie to jedyne legalne źródło, poprzez które można oglądać serial w Polsce. Netflix w Polsce nie oferuje żadnego okresu próbnego. Najtańszy pakiet za jaki możemy kupić dostęp do Netfliksa to 34 złote miesięcznie. Zapewnia on najsłabsza jakość obrazu i możliwość oglądania wyłącznie na jednym ekranie jednocześnie. Pakiet standard kosztuje 43 złote miesięcznie i zapewnia jakość HD i dwa ekrany, a pakiet premium za 52 złote zapewnia jakość ultra HD i możliwość oglądania na 4 ekranach jednocześnie.

„Wiedźmin” Netfliksa – obsada

W postać Geralta z Rivii wcieli się Henry Cavill, a w pozostałych głównych rolach wystąpią Anya Chalotra jako Yennefer i Freya Allan jako Ciri. Ogłoszono już także pozostałych członków obsady, którymi są: Jodhi May jako Calanthe, Björn Hlynur Haraldsson jako Eist, Adam Levy jako Myszowór, MyAnna Buring jako Tissaia, Mimi Ndiweni jako Fringilla, Therica Wilson-Read jako Sabrina, Millie Brady jako Renfri, Eamon Farren jako Cahir, Joey Batey jako Jaskier, Lars Mikkelsen jako Stregobor, Royce Pierreson jako Istredd, Wilson Radjou-Pujalte jako Dara oraz Anna Shaffer jako Triss. W serialu pojawi się także polski aktor. Maciej Musiał wcieli się w rolę Sir Lazlo.

O czym jest serial „Wiedźmin”?

Oparty na bestsellerowej serii powieści serial „Wiedźmin” to opowieść o przeznaczeniu i rodzinie. Geralt z Rivii, samotny łowca potworów, stara się odnaleźć swoje miejsce w świecie, w którym ludzie często okazują się gorsi niż najstraszniejsze monstra. Na swojej drodze spotyka potężną czarodziejkę i skrywającą niebezpieczny sekret młodą księżniczkę. Teraz we trójkę muszą odnaleźć się pośród czyhających na nich na Kontynencie niebezpieczeństw.

