Muzeum Auschwitz krytykuje Amazona za sprzedaż książek nazisty i scenę z serialu „Hunters”

W piątek 21 lutego Muzeum Auschwitz zaapelowało do Amazona o wycofanie ze sprzedaży książek nazisty Juliusa Steichera. Do wpisu dołączono zrzuty ekranu, na których widać, ze w sklepie Amazona oferowane są angielskie i francuskie tłumaczenia antysemickich książek Streichera, w tym kierowane do dzieci.

„Nienawistna, zjadliwie antysemicka propaganda nazistowska jest dostępna w sprzedaży nie tylko w Internecie na @AmazonUK. Książki takich autorów jak Julius Streicher można znaleźć również na @amazon i @AmazonDE. Takie książki należy natychmiast usunąć” – napisało Muzeum na Twitterze .

Odpowiedź Amazona

W odpowiedzi Amazon wydał oświadczenie.

„Jako sprzedawca książek jesteśmy świadomi historii związanej z ich cenzurą, dlatego nie lekceważymy tej kwestii. Uważamy, że ważne jest zapewnienie dostępu do treści drukowanych, także w przypadku książek, które mogą budzić zastrzeżenia. Tym niemniej wszelkie wątpliwości i sygnały, dotyczące zasadności sprzedaży wybranych tytułów, traktujemy bardzo poważnie” – czytamy w oficjalnym stanowisku firmy. – „ Amazon działa zgodnie z regulaminem, określającym, które książki mogą być wystawione na sprzedaż. Inwestujemy wiele czasu i zasobów by mieć pewność, że nasze wytyczne są przestrzegane. W przypadku gdy jakiś produkt nie jest z nimi zgodny, zostaje wycofany ze sprzedaży. Dodatkowo - poza naszymi stałymi, proaktywnymi działaniami - niezwłocznie reagujemy na sygnały o wszelkich odstępstwach od opisanych zasad ” – dodano.

„Kiedy decydujesz się na zysk ze sprzedaży okrutnej antysemickiej propagandy nazistowskiej opublikowanej bez żadnego krytycznego komentarza lub kontekstu, musisz pamiętać, że słowa te doprowadziły nie tylko do Holokaustu, ale także wielu innych przestępstw z nienawiści motywowanych przez antysemityzm” – napisało Muzeum Auschwitz w niedziele.

W poniedziałek niektóre z wymienionych przez Muzeum Auschwitz książki Streichera zniknęły ze sprzedaży, ale niektóre książki nazisty wciąż można znaleźć w internetowym sklepie Amazona.

Krytyka serialu „Hunters”

Krytyka spadła też na nowy serial Amazona „Hunters” z Alem Pacino w obsadzie. Produkcja przedstawia fikcyjną historię tytułowych „łowców”, którzy w latach 70’ ubiegłego wieku polują na ukrywających się w USA nazistów.

W serialu pojawiają się także retrospekcje z czasów w drugiej wojny światowej. W jednej z takich scen, pokazana jest wzbudzająca kontrowersje fikcyjna scena, w której naziści grają w ludzkie szachy, w których ludzie są zabijani w trakcie gry. Do tej sceny odwołuje się również Muzeum Auschwitz.

„Auschwitz był pełen okropnego bólu i cierpienia udokumentowanych w relacjach tych, którzy przeżyli. Wymyślanie fałszywej gry w ludzkie szachy w serialu „Hunters” to nie tylko niebezpieczna głupota i karykatura. To także ukłon w stronę przyszłych negacjonistów – czytamy we wpisie muzeum na Twitterze. „Czcimy ofiary przez zachowanie dokładności faktycznych wydarzeń” – dodano.

