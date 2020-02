Ramówka TVN wiosna 2020. Nowe programy i seriale

Co czeka nas wiosną na małym ekranie? Przedstawiono zarówno nowości (seriale „Motyw”, „Szadź” i „Kod genetyczny”), jak i uwielbiane przez widzów stałe formaty. Program śniadaniowy „Dzień Dobry TVN” zyskał nowych prowadzących. Są nimi Paulina Krupińska i Damian Michałowski.

„Ameryka Express”

Nowa prowadząca i osiem całkowicie różnych par zupełnie nieświadomych co ich czeka. Swoich sił spróbują w Gwatemali i Kolumbii. W najnowszym sezonie reality show do wyścigu staną: żona Hollywood Iwona Benjamin i jej mąż Reggie Benjamin, bracia Grzegorz Collins i Rafał Collins, Paweł Deląg i jego kompan Dariusz Lipka, para zakochanych: Małgorzata Heretyk i Ernest Musiał, Patrycja Markowska i jej przyjaciółka Żaneta Lubera, Karolina Pisarek i jej koleżanka Marta Gajewska-Komorowska, Grażyna Wolszczak i jej syn Filip Sikora, Marcin „Różal” Różalski i jego kolega Bartosz Fabiński. Premiera w środę 4 marca o godzinie 21:30.



„Chyłka. Kasacja”

Tym razem prawnicy z kancelarii Żelazny & McVay podejmują się obrony Piotra Langera Juniora (Jakub Gierszał), który zostaje oskarżony o brutalne morderstwo. Jego ojciec, bogaty i wpływowy biznesmen, żąda by sprawą zajęła się Joanna Chyłka (Magdalena Cielecka). U boku patronki stanie jej aplikant - Kordian Oryński (Filip Pławiak). Czy prawnikom uda się przekonać sędziów o niewinności klienta? Kto i dlaczego spróbuje przeszkodzić im w odkryciu prawdy? Premiera 4 marca o godzinie 20.00.



„Motyw”

Historia o miłosnym trójkącie, pozorach i kłamstwie, w które uwikłani są główni bohaterowie: Luiza, „Czarna” oraz Maks. Fabułę otwiera zbrodnia, a tłem całej sprawy są tajemnice sprzed lat. W obsadzie zobaczymy m.in.: Małgorzatę Kożuchowską, Agnieszkę Grochowską, Michała Czarneckiego, Anderzeja Konopka, Olgę Bołądź, Adama Ferency, Magdę Walach. Serial oglądać możemy od 3 marca w każdy wtorek o godzinie 21:30.



„Milionerzy”

Kultowy program, ulubiony prowadzący – Hubert Urbański i 12 pytań do miliona. Już 2 marca o 20:55 premiera 17. sezonu programu.



„Kod genetyczny”

Najnowszy serial produkcji TVN. To historia o więzach krwi podanych największej próbie, pełna namiętności i zakazanych uczuć. Na ekranie zobaczymy Karolinę Gruszkę (po raz pierwszy w serialu stacji TVN), Adama Woronowicza oraz Macieja Musiałowskiego. Premiera serialu już 24 lutego w Playerze.Czytaj także:

