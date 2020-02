„Król Lew”, „Fosse/Verdon”, „Westworld III”. Co nowego na HBO w marcu?

W marcu na HBO zobaczymy kolejne sezony seriali: „Współczesna rodzina” , „Wampiry: Dziedzictwo” , „Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem” , „Work In Progress” , „The Outsider”, „McMilliony” , „Batwoman” , „Avenue 5”, „Ray Donovan” , „Brytania” , „Potwór z bagien” i „Pohamuj entuzjazm” . Pojawią się też serialowe nowości jak „Fosse/Verdon” czy „Zero zero zero” . Będziemy mogli też obejrzeć nowe bajki takie jak „Król Lew” czy „Toy Story 4” .

„LEGO. Przygoda 2”

Bohaterowie z uniwersum LEGO powracają w epickiej przygodzie, aby ocalić swoje ukochane miasto. Premiera 29 marca.



„Diego Maradona”

Dokument mówiący o jednym z najbardziej znanych i zarazem najbardziej kontrowersyjnych piłkarzy na świecie. Premiera 26 marca.



„Spider-Man: Daleko od domu”

Peter Parker powraca, aby po raz kolejny przywdziać kostium Spider-Mana i pomóc uratować świat przed niebezpieczeństwem. Premiera 22 marca.



„Ali i Cavett: Opowieść z taśm”

Film dokumentalny przedstawiający relację Muhammada Alego z popularnym gospodarzem talk-show Dickiem Cavettem. Premiera 19 marca.



„Toy Story 4”

Chudy i jego kumple wracają, aby po raz kolejny przeżyć szaloną przygodę. Oscar dla najlepszego filmu animowanego. Premiera 15 marca.



„Król Lew”

Filmowa wersja kultowej animacji Walta Disneya. Obraz zabiera widza w niezwykłą podróż na afrykańską sawannę, gdzie młody lew Simba wraz z nietypową parą przyjaciół próbuje odzyskać należne mu dziedzictwo. Premiera 8 marca.



„Zero zero zero”

Produkcja na podstawie książki Roberto Saviano przedstawia historię kilku walczących o władzę grup, które rywalizują między sobą o kontrolę nad przemytem i handlem kokainą. Serial obnaża mroczne tajemnice światowego handlu narkotykami – od produkcji aż po dostawę do miejsca konsumpcji. Historia zabiera widza w podróż po złożonym systemie wzajemnych zależności, który skażony jest przemocą. Od dżungli po drapacze chmur, od Meksyku po Paryż, od przestępców i biznesmenów po desperatów i miliarderów. Całość połączona jest niewidzialną nicią kokainy. W tej bezlitosnej wojnie o wpływy każdy walczy z każdym i naraża życie na niebezpieczeństwo – od lokalnego drobnego dilera po ojca chrzestnego najpotężniejszej organizacji przestępczej. Premiera pierwszego odcinka 27 marca, kolejne w piątki.



„Genialna przyjaciółka” sezon 2

Akcja drugiego sezonu serialu „Genialna przyjaciółka” rozpoczyna się w momencie, w którym zakończył się poprzedni sezon. Lila i Elena mają po 16 lat i uważają, że w ich życiu nic się nie dzieje. Lila jest świeżo po ślubie, ale ma wrażenie, że po przyjęciu nazwiska męża zatraciła siebie. Elena jest wzorową uczennicą, ale podczas wesela przyjaciółki uświadamia sobie, że nie jest szczęśliwa wśród ludzi ze swojego środowiska, ani w nowym otoczeniu. Podczas wakacji na Ischii dziewczęta spotykają Nino Sarratore, który jako dziecko mieszkał w sąsiedztwie. Nino jest teraz doskonale zapowiadającym się studentem uniwersytetu. To przypadkowe spotkanie kładzie się cieniem na więzi łączącej Elenę z Lilą. Przyjaciółki oddalają się od siebie i każda z nich zaczyna żyć we własnym świecie. Lila wykazuje się doskonałym wyczuciem i otwiera w centrum Neapolu elegancki salon obuwniczy, którego właścicielami jest wpływowa rodzina Solarów. Elena pilnie się uczy, żeby wyrwać się z okolicy, jedzie na studia na uniwersytet w Pisie. Wydarzenia przedstawione w nowych odcinkach serialu Genialna przyjaciółka są zapisem dalszych losów głównych bohaterek w burzliwym okresie ich młodości, ich wspólnych rozmów i rozłąki, oraz ponownych spotkań. Premiera pierwszego odcinka 24 marca, kolejne we wtorki.



„Opowiedz mi bajkę” sezon 2

Drugi sezon mrocznego serialu, którego scenariusz inspirowany jest najlepiej znanymi bajkami na świecie. Premiera pierwszego odcinka 22 marca, kolejne w niedziele.



„Spisek przeciwko Ameryce”

Sześcioodcinkowy miniserial „Spisek przeciwko Ameryce” jest adaptacją uznanej powieści Philipa Rotha o tym samym tytule. Produkcja przedstawia alternatywną historię Ameryki podczas II wojny światowej, opowiedzianą z punktu widzenia robotniczej rodziny żydowskiej z New Jersey. Jej członkowie obserwują, jak rozwija się kariera polityczna Charlesa Lindbergha, bohaterskiego lotnika i ksenofobicznego populisty, który zostaje wybrany nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Pod jego wpływem naród zwraca się w stronę faszyzmu. Premiera pierwszego odcinka 17 marca o 3:00 rano, powtórka tego samego dnia o 20:10.



„Westworld III”

Trzeci sezon serialu HBO, który jest mroczną odyseją o narodzinach sztucznej świadomości i ewolucji grzechu. Premiera pierwszego odcinka 16 marca o 3:00, powtórka tego samego dnia o 20:10.



„Cudotwórcy: Wieki ciemne”

Kolejny sezon serialowej antologii z Danielem Radcliffem i Stevem Buscemim w rolach głównych. Tym razem fabuła osadzona jest w średniowieczu. Premiera pierwszego odcinka 13 marca, kolejne w piątki.



„Fosse/Verdon”

Poznajemy romantyczną ale też profesjonalną relację pomiędzy legendarnym choreografem i reżyserem Bobem Fossem („Kabaret”, „Chicago”), w którego wciela się Sam Rockwell oraz Gwen Verdon – amerykańską aktorką i tancerką, czterokrotną zdobywczynią Tony Award i odznaczoną Narodowym Medalem Sztuki. W tej roli zobaczymy z kolei Michelle Williams. Przy produkcji serialu pracował sam Lin-Manuel Miranda (m.in. sztuka „Hamilton”), Thomas Kail i Steven Levenson. Premiera pierwszego odcinka 6 marca, kolejne w piątki.Czytaj także:

