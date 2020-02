Netflix. Serialowe i filmowe nowości na marzec

W marcu na Netfliksie pojawią się m.in. nowe sezony seriali „Szoła dla elity” , „Ozark” czy „Catlevania” . Jeżeli chodzi o filmowe nowości będziemy mogli obejrzeć filmy takie jak „Platforma” , „Proceder” czy „Kler” . Co jeszcze w nowościach Netfliksa na marzec? O tym poniżej.

„Ultraviolet”

Premiera 17 marca.



„7 uczuć”

Premiera 1 marca.



„Ósma klasa”

13-letnia Kayla próbuje przetrwać ostatnie dni w szkole, zanim trafi do liceum. Dziewczyna jest introwertyczką, która nie ma zbyt wielu przyjaciół. Aby odreagować, zakłada kanał na YouTubie. Prowadzi również bloga, na którym udziela różnych porad. Jej życie internetowe różni się diametralnie od tego prawdziwego. Premiera 13 marca.



„Pierwszy reformowany”

Głównym bohaterem "Pierwszego reformowanego" jest Ernst Toller (Ethan Hawke) - pastor sprawujący posługę w niewielkim kościele. Wielebny przybity jest tragiczną śmiercią syna. Dodatkowym źródłem zmartwień są dla niego problemy parafian, zwłaszcza Mary (Amanda Seyfried), która nie może porozumieć się z mężem - politycznym radykałem. Wzajemna szczerość sprawia, że Ernst i Mary stają się sobie coraz bliżsi. Premiera 25 marca.



„Jurassic World: Upadłe królestwo”

Kiedy uśpiony wulkan budzi się do życia, Owen i Claire podejmują próbę ocalenia zagrożonych dinozaurów. Premiera 18 marca.



„Mission: Impossible – Fallout”

Konsekwencje zakończonej niepowodzeniem misji IMF może odczuć cały świat. Aby zapobiec katastrofie, Ethan Hunt i jego zespół muszą stanąć do wyścigu z czasem. Premiera 12 marca.



„Kler”

„Kler” opowiada o losach trzech księży: Kukuły (Arkadiusz Jakubik) Lisowskiego (Jacek Braciak) i Trybusa (Robert Więckiewicz). Historia każdego z księży daleka jest od wyobrażeń, jakie większość katolików ma o duchownych. Ich postawa nie ma również nic wspólnego z życiem w ubóstwie i franciszkańską miłością bliźniego promowaną przez papieża Franciszka. W filmie Smarzowskiego duszpasterze przeklinają, jeżdżą drogimi samochodami, piją alkohol i generalnie nie widać, żeby tak chętnie powtarzane słowa o „dobru kościoła” miały dla nich jakikolwiek inny wymiar, niż chęć czerpania osobistych korzyści. Premiera 1 marca.



„Gotham” sezon 5

Wszyscy znamy historię Batmana. W tej odsłonie, niezłomny detektyw pomoże Bruce'owi Wayne'owi zostać obrońcą Gotham. Premiera 22 marca.



„Proceder”

„Proceder” to historia rapera Tomasza Chady – chłopaka z blokowisk, z duszą poety i darem do wpadania w poważne kłopoty. Prawdziwy i szczery do bólu w swoich tekstach, Chada ginie w niewyjaśnionych okolicznościach zostawiając zszokowanych fanów i dziewczynę, którą kochał. Muzyka była całym jego życiem – pasją i światem, w który uciekał, gdy rzeczywistość nie miała mu zbyt wiele do zaoferowania. Premiera 18 marca.



„Platforma”

Premiera 20 marca.



„Dzieciak rządzi: Znowu w grze” sezon 3

Szef Bobas zaprasza do firmy swojego starszego brata, Tima, aby nauczyć go, jak się robi biznes — serial animowany oparty na popularnym filmie. Premiera 16 marca.



„Carmen Sandiego: Kraść albo nie kraść?”

Złodziejka, która wykorzystuje swoje umiejętności w dobrej sprawie. Carmen Sandiego podróżuje po świecie, udaremniając złowieszcze plany V.I.L.E. Premiera 10 marca.



„On My Block” sezon 3

Czwórka zabawnych, inteligentnych i cwanych nastolatków z kiepskiej dzielnicy Los Angeles szykuje się do rozpoczęcia liceum - to będzie wielki test ich przyjaźni. Premiera 11 marca.



„Śledztwo Spensera”

Spenser, były gliniarz, który właśnie wyszedł z więzienia, łączy siły z ambitnym bokserem, by ujawnić spisek powiązany ze śmiercią dwóch bostońskich policjantów. Premiera 3 marca.



„Castlevania” sezon 3

Łowca wampirów staje do walki, by ocalić miasto oblężone przez piekielną armię, którą dowodzi Drakula we własnej osobie. Na podstawie kultowej serii gier wideo. Premiera 5 marca.



„Ozark” sezon 3

Doradca finansowy ucieka z rodziną z Chicago do Krainy Ozark w stanie Missouri, gdzie musi wyprać 500 milionów dolarów, by spłacić swój dług wobec bossa narkotykowego. Premiera 27 marca.



„Szkoła dla elity” sezon 3

Las Encinas to najlepsza i najbardziej elitarna szkoła w Hiszpanii. To tam uczą się dzieci z wyższych sfer. Decyzją lokalnych władz trafia tam też trójka ubogich dzieciaków, których szkoła została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Dochodzi do konfliktu, który doprowadza do morderstwa. Netflix trzyma na razie fabułę trzeciego sezonu w wielkiej tajemnicy. Ujawniono jedynie, że dla uczniów Las Encinas będzie to ostatni rok nauki w szkole. Nie wiadomo, jak główni bohaterowie poradzą sobie z powrotem Polo i czy zostanie on w jakikolwiek sposób ukarany za to, co zrobił. Premiera nowego sezonu 13 marca.Czytaj także:

Wyciekły zdjęcia zza kulis nowego filmu Ridleya Scotta. Driver i Affleck są nie do poznania