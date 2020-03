„Rodzice” oraz „Dave” – dwa nowe seriale komediowe w HBO GO. Są zwiastuny

„Rodzice”

„Rodzice” to nowy brytyjski serial komediowy przedstawiający perypetie dwójki rodziców małych dzieci, których codzienność często daleka jest od ideału. Produkcja stworzona przez Martina Freemana, Simona Blackwella i Chrisa Addisona, pokazuje paradoks, który zna każdy rodzic, chociaż nigdy się do tego nie przyzna – rodzic jest gotowy oddać życie za swoje dzieci, ale czasem ma też ochotę je zabić.

W serialu Martin Freeman występuje w roli Paula – troskliwego ojca, którego granice często wystawiane są na próbę. Jego partnerką w tej trudnej rodzicielskiej wyprawie jest Ally (Daisy Haggard), która prowadzi studio nagrań, jak nikt inny potrafi rozśmieszyć Paula i ma niezwykłą umiejętność czytania swoim dzieciom bajek, kiedy w zasadzie sama już śpi. W tej szczerej i bezkompromisowej produkcji bohaterowie starają się odnaleźć gdzieś pomiędzy swoją pracą, koniecznością spłacenia hipoteki, wstrząsami w ich związku i trudnym wyzwaniem, jakim jest wychowanie dwójki małych dzieci.

W rolach głównych w produkcji występują nominowany do Złotego Globu Martin Freeman (serial „Fargo”), Daisy Haggard („Rozważna i romantyczna”), George Wakeman, Jayda Eyles (Wyznanie) oraz Michael McKean („Co nas kręci, co nas podnieca”). Reżyserem obrazu jest Ben Palmer („Odważ się zdobyć faceta”). Za produkcję odpowiada FX Productions.

Pierwszy odcinek serialu „Rodzice” („Breeders”) jest już dostępny w HBO GO. Kolejne odcinki dodawane będą co tydzień, we wtorki po godz. 9.00. Serial liczy 10 odcinków.

„Dave”

„Dave” to serial komediowy inspirowany życiem rapera i komika Dave'a Burda, lepiej znanego światu pod pseudonimem Lil Dicky. Mieszkający na przedmieściach, neurotyczny około dwudziestoletni mężczyzna pewnego dnia dochodzi do wniosku, że jego przeznaczeniem jest zostanie jednym z najlepszych raperów wszechczasów. Teraz jego zadaniem jest przekonanie do tego najbliższych przyjaciół, ponieważ to właśnie z ich pomocą faktycznie może podbić cały świat.

W roli głównej zobaczymy samego Dave'a Burda. Obok niego występują Taylor Misiak („Crazy Ex-Girlfriend”), Christine Ko („Relationship Status”) i Gina Hecht („Siedem dusz”). Reżyserem serialu jest Greg Mottola („Adventureland”). Za produkcję odpowiada FX Productions.

Premiera serialu „Dave” zaplanowana została w HBO GO na 5 marca. Tego dnia do serwisu dodany zostanie pierwszy odcinek produkcji. Kolejne odcinki dodawane będą co tydzień, w czwartki. Serial składa się z 8 półgodzinnych odcinków.

