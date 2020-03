Powstaje serialowa adaptacja gry „The Last of Us”. HBO pokazało teaser

„The Last of Us” to gra przygodowa z elementami horroru, którą wyprodukowało studio Naughty Dog i wydało Sony Computer Entertainment na konsole PlayStation 3 i PlayStation 4. Akcja toczy się w 2033 roku w postapokaliptycznych Stanach Zjednoczonych 20 lat po wybuchu epidemii grzyba. Joel, główny bohater gry, musi pomóc przedostać się nastoletniej dziewczynce o imieniu Ellie do grupy ludzi z organizacji Świetlików. W dokonaniu tego postaciom przeszkadzają zarówno zainfekowani, jak i ocalali ludzie, którzy zatracili człowieczeństwo i chcą za wszelką cenę przetrwać.

Nad adaptacją pracuje twórca uznanej serii „Czarnobyl” Craig Mazin oraz HBO. W proces zaangażowany jest także jeden z twórców gry Neil Druckmann, który wraz z Mazinem stworzyć ma scenariusz do serialu. Producentami wykonawczymi będą Carolyn Strauss i Evan Wells, prezes studia Naughty Dog, które wyprodukowało grę „The Last of Us” . Projekt jest koprodukcją z Sony Pictures Television we współpracy z PlayStation Productions. Będzie to pierwszy serial telewizyjny PlayStation Productions.

