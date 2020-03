„Westworld” wraca z trzecim sezonem. Znamy datę premiery wyróżnionego Emmy serialu HBO

W najnowszym sezonie „Westworld” ponownie wystąpią: Evan Rachel Wood (Dolores), nagrodzona Emmy Thandie Newton (Maeve), Ed Harris (Mężczyzna w Czerni), Jeffrey Wright (Bernard), Tessa Thompson (Charlotte), Luke Hemsworth (Stubbs), Simon Quarterman (Lee Sizemore) oraz Rodrigo Santoro (Hector Escaton).

Do obsady w tym sezonie dołączyli: Aaron Paul („Breaking Bad”) jako Caleb, Vincent Cassel („Czarny łabędź”) jako Serac, Lena Waithe („A Black Lady Sketch Show”) jako Ash, Scott Mescudi („Need for Speed”) jako Francis, Marshawn Lynch („Brooklyn 9-9”) jako Giggles, John Gallagher Jr. („Newsroom”, „Olive Kitteridge”) jako Liam, Michael Ealy („Stumptown”) jako Jake i Tommy Flanagan („Synowie Anarchii”) jako Conells.

Autorami serialu HBO „Westworld” są Jonathana Nolana i Lisę Joy, którzy pełnią także obowiązki producentów wykonawczych wraz z J.J. Abramsem, Atheną Wickham, Richardem J. Lewisem, Benem Stephensonem i Denisem Thé. Za produkcję odpowiadają firmy: Kilter Films i Bad Robot Productions we współpracy z Warner Bros. Television. Serial oparty jest na filmie autorstwa Michaela Crichtona.

Pierwsze dwa sezony serialu „Westworld” otrzymały łącznie 42 nominacje do nagród Emmy. 20 nominacji dla drugiego sezonu przyniosło trzy statuetki Emmy.

Premiera 3. sezonu serialu „Westworld”

Premiera trzeciego sezonu serialu HBO „Westworld” odbędzie się w Polsce w HBO i HBO GO już 16 marca. Odcinek pierwszy zostanie dodany do serwisu HBO GO nad ranem, równolegle z amerykańską premierą. Na antenie HBO emisja pierwszego odcinka odbędzie się o godzinie 3:00, natomiast powtórka zaplanowana została tego samego dnia na godzinę 20:10. Premiery kolejnych odcinków odbywać się będą co tydzień, w poniedziałki, o tej samej porze. Sezon liczy 8 odcinków.

