Kiedy premiera 4. sezonu „Stranger Things”? David Harbour odpowiedział na pytanie fanów

David Harbour, który w serialu „Stranger Things” wciela się w komendanta Jima Hoppera, spędza – jak większość z nas – czas w domu. Postanowił przeprowadzić za pośrednictwem Instagrama relację na żywo, aby odpowiedzieć na pytania od swoich fanów. Oczywiście padło pytanie o 4. sezon „Stranger Things” . Harbour odpowiedział, że premiera nowej części serialu planowana była na początek 2021 roku, jednak opóźnienie zdjęć z powodu pandemii, zapewne wpłynie znacząco na ten termin.

– Kto wie? Teraz wszystko zostało zamknięte. Myślę, że miał wyjść (4. sezon serialu – red.) na początku przyszłego roku, chociaż ja nie mam na to żadnego wpływu – wyjaśnił Harbour. – A teraz nie wiem. Prawdopodobnie zostanie to przesunięte. Mam nadzieję, że będziemy mogli wrócić do pracy, ale nie wiem, jak to wygląda – dodał.

„Stranger Things” nigdy nie miał stałej daty premiery dla nowych sezonów. Sezony pierwszy i trzeci pojawiły się latem, a sezon drugi został wydany jesienią. Daje to zespołowi produkcyjnemu swobodę w decydowaniu, kiedy wypuścić na Netfliksa przyszłe sezony bez denerwowania przy tym fanów.

