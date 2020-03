Gwiazda „Orange Is The New Black”: Moja mama nauczyła mnie, jak być bulimiczką

Laura Prepon tłumaczy w książce „You & I, as Mothers” , że gdy zaczęła ją pisać, wiedziała, że musi być całkowicie szczera. „Aby móc prawdziwie rozmawiać o macierzyństwie, musimy rozmawiać o tym, co naprawdę się dzieje, o stresach, obawach i sposobie, w jaki my zostałyśmy wychowane” – czytamy. „Musimy dzielić się prawdą” – zaznacza.

Jak wyjaśnia, we fragmentach książki udostępnionych przez magazyn „People” , czuła, że czegoś brakuje w książkach, do których zwróciła się w celu uzyskania porady po urodzeniu córki w 2017 roku. „Potrzebowałam jakiegoś głosu, z którym mogłabym się utożsamiać” – wyjaśnia. Stanie się tym „głosem” oznaczało dla aktorki ujawnienie własnej bolesnej prawdy. „Moja matka nauczyła mnie bulimii. Zaczęło się, gdy miałam 15 lat i trwało do późnej dwudziestki” – czytamy. „Zawsze myślałam, że jestem tą silną, pewną siebie kobietą. Ale to stało się przymusem, który całkowicie mnie osłabił” – wyznała aktorka.

Aktorka pisze, że gdy miała 15 lat była zdrowym sportowcem, jednak kiedy poszła na casting do agencji modelek, powiedzieli jej, żeby zrzuciła ponad 11 kilogramów. Prepon przekazała to swojej mamie i wtedy jej utrata na wadze stała się „ich wspólnym projektem” . „Moja mama zaczęła mnie każdego dnia mierzyć i ważyć” – wyjawiła aktorka, dodając, że gdy masa jej ciała zaczęła spadać, jej matka była z niej bardzo dumna. „Właśnie wtedy powiedziała mi: Możesz mieć ciastko i zjeść ciastko” – wspomina. „Wiedziałam dokładnie, o co jej chodzi” – czytamy. „To była więź, którą zbudowałyśmy razem” – dodaje.

Prepon podkreśla, że jej matka myślała, że jeżeli będzie szczupła, to pomoże jej w spełnianiu marzeń. „Miała bulimię na studiach. A po tym, jak schudła, poznała mojego ojca. Dla niej bycie szczupłą jest równe sukcesowi” – czytamy.

