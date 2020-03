Binge-watching na Netfliksie. Najlepsze seriale na maratony

O większości tych seriali pewnie słyszeliście – jak np. o kultowym „Mad Menie” , wciąż produkowanym „Stranger Things” , czy komediowym hicie – „Przyjaciołach” . Gwarantujemy jednak, że jeżeli jeszcze nie widzieliście produkcji, które są na liście – warto je poznać. Coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy seriali obyczajowych, kryminalnych czy komediowych.

Przy okazji dajcie nam znać w komentarzach, jakie seriale polecacie nam w tym czasie.

„Przyjaciele”

Przyjaciele to amerykański sitcom stworzony przez David Crane i Marta Kauffman. Serial był nadawany od 22 września 1994 do 6 maja 2004. Serial opowiada historie grupy sześciu przyjaciół mieszkających w Nowym Jorku.



„The Kominsky Method”

Nauczyciel aktorstwa Sandy Kominsky i jego najlepszy przyjaciel Norman Newlander z uśmiechem stawiają czoła blaskom i cieniom starości.



„Dobre miejsce”

W wyniku zbiegu okoliczności skupiona na sobie Eleanor Shellstrop trafia po śmierci do Dobrego Miejsca. Pragnie tam pozostać, więc postanawia zostać lepszym człowiekiem.



„Black Mirror” („Czarne Lustro”)

Trzy historie osadzone w przyszłości, opowiedziane w trzech odcinkach. Każda z nich opowiada o innych przykrych konsekwencjach rozwoju naszej cywilizacji, pokazując w sposób karykaturalny do czego może dojść jeśli nic się nie zmieni. W każdej mamy do czynienia z różnym problemem społeczno-obyczajowym osadzonym w różnej futurystycznej perspektywie czasowej.



„Ozark”

Ten mroczny serial opowiada trudną historię rodziny, która zostaje wciągnięta w wir przestępczego świata i przeprowadza się do kurortu w górach Ozark.



„Bloodline”

Gdy syn — czarna owca w szanowanej rodzinie — grozi ujawnieniem najmroczniejszych sekretów z przeszłości, więzi między rodzeństwem czeka prawdziwy sprawdzian.



„The Ranch”

Po zakończeniu kariery futbolowej syn farmera z Kolorado wraca do domu, by poprowadzić rodzinny interes.



„Dom z papieru”

Ośmioro przestępców barykaduje się z zakładnikami w hiszpańskiej mennicy. W międzyczasie geniusz wśród złodziei manipuluje policją, by zrealizować swój plan.



„Narcos”

Prawdziwa historia bezwzględnego kolumbijskiego bossa narkotykowego stała się inspiracją dla tego mocnego serialu o walce z człowiekiem, który drwił z wszelkich zasad.



„Kochane kłopoty”

Wyjątkowo niezależna samotna matka Lorelai wychowuje ambitną i utalentowaną córkę Rory, nie szczędząc widzom błyskotliwych ripost.



„Grace i Frankie”

Życie dwóch odwiecznych rywalek wywraca się do góry nogami, gdy ich mężowie oznajmiają, że są w sobie zakochani i planują małżeństwo.



„Peaky Blinders”

Tommy Shelby dowodzi gangiem działającym w Birmingham w 1919 roku. Szef grupy przestępczej zapłaci każdą cenę, aby wspiąć się po szczeblach kariery na sam szczyt.



„Breaking Bad”

Głównym bohaterem serialu jest Walter White (Bryan Cranston), nauczyciel chemii mieszkający w Nowym Meksyku wraz z żoną (Anna Gunn) oraz nastoletnim synem (RJ Mitte) cierpiącym na porażenie mózgowe. Kiedy u Waltera zostaje zdiagnozowany rak w trzecim stadium, lekarze rokują, że pozostały mu dwa lata życia. Dzięki tym prognozom Walter wyzbywa się wszelkich lęków i pragnąc zabezpieczyć swoją rodzinę finansowo decyduje się wkroczyć do niebezpiecznego świata narkotyków i zbrodni. Serial ukazuje jak śmiertelna diagnoza jaką postawiono White'owi, zwyczajnemu mężczyźnie z typowymi, codziennymi problemami zmienia go z łagodnego domatora w trzon narkotykowej branży.



„Stranger Things”

Akcja serialu rozgrywa się w 1983 roku w stanie Indiana, USA. W spokojnej, podmiejskiej dzielnicy ginie chłopiec. Przyjaciele, rodzina i policja zaczynają poszukiwania, jednak zaginięcie chłopca okazuje się być początkiem złożonej historii, której meandry są coraz bardziej zawiłe: w miasteczku nagle pojawia się dziwna dziewczynka niewiadomego pochodzenia, a trop śledztwa prowadzi do odkrycia tajnych eksperymentów rządowych.



„The Crown”

Serial ukazuje kulisy wielkich namiętności i walk o polityczne wpływy na dworze królowej Elżbiety II, a także wydarzenia, które kształtowały historię drugiej połowy XX w.



„Mindhunter”

Agent elitarnej jednostki kryminalnej FBI opracowuje techniki profilowania, ścigając seryjnych morderców i gwałcicieli.



„Mad Men”

Nowy Jork, lata 60. Ceniony spec od reklamy wspina się po szczeblach kariery, lecz tajemnice dotyczące jego przeszłości zaczynają niszczyć zarówno jego życie zawodowe, jak i osobiste.

