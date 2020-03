Kostiumografowie, znani z popularnych seriali, szyją fartuchy dla lekarzy. „To przekroczyło nasze oczekiwania”

Inicjatywa The Helping Dress Medics została zapoczątkowana przez kostiumograf Dulcie Scott w miniony weekend. Do tej pory na cel zebrano ponad 8 tys. funtów poprzez stronę GoFoundMe. W skład ekipy, która szyje fartuchy dla lekarzy wchodzi wielu kostiumografów z całej Wielkiej Brytanii. W poniedziałek do wszystkich dostarczony zostanie dodatkowy materiał, a pierwsze fartuchy mają trafić do szpitali pod koniec tygodnia.

„Współpracujemy z personelami szpitali bezpośrednio w obszarach, w których mieszkamy i pytamy ich, czego potrzebują, aby nasza pomoc była konkretna. Charakter rozprzestrzeniania się wirusa oznacza, że głównie potrzebne są fartuchy” - czytamy na stronie GoFoundMe.

W akcję zaangażowałasię m.in. projektantka kostiumów dla obsady serialu „Downton Abbey” Caroline McCall. Kostiumografowie świadczą usługi za darmo, a pieniądze zbieraną są tylko na materiały.

W poniedziałek Scott przekazała, że akcja „przekroczyła jej oczekiwania, zarówno w zakresie darowizn jak i ofert pomocy” . Podała, że odezwało się do niej wielu projektantów i udało się jej zamówić o wiele więcej tkanin, a także dotrzeć do znacznie większej liczby szpitali.

