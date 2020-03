Co oglądać, siedząc w domu? Filmy i seriale na poprawę humoru dostępne w HBO GO

Mija kolejny tydzień, kiedy siedzimy w domach. Każdy z nas ma w tym czasie różne obowiązki, różnie też spędzamy czas wolny. Wszyscy jednak pewnie równie chętnie uzupełniamy nasz codzienny grafik o seans filmowo-serialowy. Wybór odpowiedniej pozycji nierzadko sprawia sporo trudności, dlatego przedstawiamy listę wybranych tytułów dostępnych w serwisie HBO GO, które niejednemu widzowi na pewno poprawią humor i pozwolą chociaż na moment oderwać się od trosk. Są wśród nich komedie romantyczne – zarówno klasyka kina, jak i nowe produkcje, filmy dla całej rodziny czy zabawne filmy z dreszczykiem. Wszystkie razem i każdy z osobna zapewnią świetną rozrywkę na niejedno popołudnie.

„To już jest koniec”

Szalona komedia opowiadająca o grupie imprezowiczów, którzy w dniu apokalipsy zostają uwięzieni w jednym mieszkaniu. Błyskotliwy scenariusz obfituje zarówno w szalone gagi, jak i żarty, których ostrze wymierzone jest w hollywoodzkich celebrytów. W rolach głównych Seth Rogen, James Franco czy Danny McBride. Pojawiają się też Emma Watson czy Rihanna.



„Zaczarowana”

Baśniowa opowieść z Amy Adams w roli głównej. Królowa Narissa postanawia zniszczyć uczucie, które rodzi się między piękną, ale biedną Giselle, a księciem Edwardem. Bezwzględna macocha, chcąc uchronić księcia przed mezaliansem, wyrzuca dziewczynę z bajkowego świata wprost na ulice współczesnego Nowego Jorku.



„Zły Mikołaj”

Komedia na opak opowiadająca o Świętym Mikołaju, który kradnie zamiast obdarowywać prezentami. Wszystko zmienia się, gdy przypadkiem poznaje ośmioletniego chłopca. W głównej roli zdobywca Oscara Billy Bob Thornton.



„Zoolander”

Pełna zwariowanych perypetii i gagów komedia z Benem Stillerem w roli modela, który, dzięki kontrowersyjnemu projektantowi, dostaje szansę ponownego zaistnienia w show-biznesie. W pozostałych rolach: Owen Wilson, Will Ferrell oraz Milla Jovovich.



„Współczesna rodzina”

Serial komediowy przedstawiający codzienne życie wielopokoleniowej i wielokulturowej amerykańskiej rodziny, której głową jest Jay Pritchett (Ed O'Neill). Jedenaście sezonów serialu wyróżnionego 22 statuetkami Emmy i Złotym Globem.



„Szefowie Wrogowie 2”

Komedia kryminalna o trzech przyjaciołach, którzy mają dosyć pracy pod dyktando psychopatycznych szefów, postanawiają więc otworzyć własny biznes. Okazuje się, że nie jest to proste i będzie wymagało wielu poświęceń.



„Starsky i Hutch”

Remake popularnego serialu o przygodach dwóch kalifornijskich policjantów, którzy różnią się od siebie jak ogień i woda. Zwariowana komedia z Benem Stillerem i Owenem Wilsonem w rolach głównych, będąca zręcznym pastiszem widowisk policyjnych z lat siedemdziesiątych.



„Wywiad ze Słońcem Narodu”

Gospodarz i producent popularnego talk show wyjeżdżają do Korei Północnej, by przeprowadzić wywiad z samym Kim Dzong Unem. Okazuje się, że będą musieli wykonać jeszcze jedno zadanie. Komedia z Jamesem Franco i Sethem Rogenem w rolach głównych.



„Seks w wielkim mieście”

Obsypany nagrodami, oparty na bestsellerowej powieści Candace Bushnell, serial produkcji HBO przedstawiający życie kobiet, które otwarcie mówią o seksie, życiu w związkach damsko-męskich i pędzie za modą. Sześć sezonów serialu, który zmienił podejście wielu osób nie tylko do mody.



„Rodzina od zaraz”

Dwukrotnie nominowany do Oscara Mark Wahlberg oraz Rose Byrne jako małżeństwo, które decyduje się adoptować trójkę dzieci. Film kipi dobrym humorem, ale pokazuje też trudy związane z procesem adopcyjnym w USA i stawania się rodziną.



„Nieoczekiwana zamiana miejsc”

Dwaj mężczyźni padają ofiarą intrygi znudzonych życiem bogaczy, po czym postanawiają się na nich zemścić. Eddie Murphy oraz Dan Aykroyd w rolach głównych w komedii z lat 80.



„Miss Agent”

Sympatyczna komedia z Sandrą Bullock w roli agentki FBI, która bierze udział w konkursie piękności, aby zapobiec zamachowi terrorystycznemu. W pozostałych rolach występują m.in. laureat dwóch Oscarów Michael Caine czy nagrodzona dwoma Złotymi Globami Candice Bergen.



„Młody Sheldon”

Serialowe perypetie dorastającego Sheldona Coopera, jednego z głównych bohaterów kultowego serialu Teoria wielkiego podrywu. Trzy sezony sympatycznej opowieści o niezwykle inteligentnym chłopcu, który ma problem z dostosowaniem się do otoczenia.



„O psie, który wrócił do domu”

Zrozpaczony piesek zrobi wszystko, aby znaleźć drogę powrotną do domu i wrócić do swojego ukochanego właściciela. Przygodowy film dla całej rodziny.



„Julie i Julia”

Niezwykła opowieść o jednej z najbardziej charyzmatycznych kucharek w historii – Julii Child, która wprowadziła do amerykańskich domów potrawy kuchni francuskiej. Amy Adams i Meryl Streep w tytułowych rolach.



„Mała Miss”

Dysfunkcyjna rodzina wyrusza w daleką podróż rozklekotanym busem, aby mała Olive mogła wziąć udział w konkursie piękności. Filmowe objawienie 2006 roku, nagrodzone Oscarem w kategorii „najlepszy scenariusz oryginalny".



„Holmes i Watson”

Will Ferrell oraz John C. Reilly jako Holmes i Watson, którzy próbują rozwikłać kolejną skomplikowaną zagadkę. Udana ekranizacja serii popularnych klasycznych kryminałów autorstwa Arthura Conana Doyle'a.



„Green Book”

Drobny cwaniaczek włoskiego pochodzenia zostaje w latach 60. szoferem czarnoskórego pianisty i rusza z nim w tournée po południu Stanów Zjednoczonych. Viggo Mortensen i Mahershala Ali w rolach głównych w nagrodzonym trzema Oscarami poruszającym filmie biograficznym.



„Grand Budapest Hotel”

Ralph Fiennes jako legendarny konsjerż, który jest świadkiem nieprawdopodobnych zdarzeń w jednym ze słynnych europejskich hoteli w okresie międzywojennym. Deszcz nagród – w tym cztery Oscary.



„Dzień świstaka”

Bill Murray i Andie MacDowell w klasycznej już komedii romantycznej opowiadającej historię sfrustrowanego prezentera pogody, który staje się więźniem znienawidzonego przez siebie dnia – tytułowego Dnia świstaka.



„Dziewczyny z kalendarza”

Niesamowita historia grupy kobiet w średnim wieku, które wpadają na pomysł, by pozować nago do kalendarza Women's Institute, a zarobione pieniądze przeznaczyć na szczytny cel. W głównych rolach m.in.: laureatka Oscara Helen Mirren i zdobywczyni Złotego Globu Julie Walters.



„Cztery wesela i pogrzeb”

Jedna z najpopularniejszych komedii romantycznych wszech czasów. Hugh Grant i Andie MacDowell w opowieści o niepoprawnym lekkoduchu, który zakochuje się w pięknej Amerykance.



„Dusza towarzystwa”

Kobieta po czterdziestce po latach postanawia wrócić do szkoły i trafia na tę samą uczelnię co jej córka. Szalona komedia z dwukrotnie nominowaną do Oscara Melissą McCarthy w roli głównej.



„Casanova”

Rozgrywająca się w malowniczej scenerii XVIII-wiecznej Wenecji opowieść o najbardziej romantycznym epizodzie z życia legendarnego uwodziciela i awanturnika – Giacomo Casanovy. W jego rolę wcielił się zdobywca Oscara Heath Ledger.



„Czego pragną mężczyźni”

Agentka sportowa zyskuje nieoczekiwaną przewagę nad konkurencją, gdy zaczyna słyszeć myśli mężczyzn. Lekka i bezpretensjonalna komedia z wyróżnioną Złotym Globem i nominacją do Oscara Taraji P. Henson.



„Czekolada”

Rok 1959, tajemnicza Vianne przyjeżdża do małego, francuskiego miasta, by otworzyć sklep z czekoladą. Komedia romantyczna z Juliette Binoche i Johnnym Deppem w rolach głównych.



„Bezsenność w Seattle”Cztery wesela i pogrzeb

Klasyka z gatunku komedii romantycznych; Tom Hanks i Meg Ryan w opowieści o przeznaczeniu, które łączy dwoje ludzi. Syn owdowiałego niedawno Sama martwi się o tatę, postanawia więc znaleźć mu nową żonę, dzwoniąc do prowadzonej na żywo audycji radiowej. Rozmowy słucha Annie...



„Berek”

Pięciu kumpli z dzieciństwa raz do roku gra w grę, w której wszystkie chwyty są dozwolone. Oparta na faktach szalona komedia z dwukrotnie nagrodzonym Złotym Globem Jonem Hammem w jednej z głównych ról.



„Bajecznie bogaci Azjaci”

Komedia romantyczna opowiadająca o młodej dziewczynie z Nowego Jorku, która leci ze swoim chłopakiem do Singapuru na ślub jego najlepszego przyjaciela. Film zdobył dwie nominacje do Złotych Globów.Czytaj także:

Elton John zorganizował koncert online. Zobaczcie występy gwiazd