Masa nowości od HBO w kwietniu. Już jutro pojawi się m.in. „Pewnego razu... w Hollywood”

Kwiecień w HBO GO dostarczy widzom porcję nowości filmowych i serialowych, które umilą spędzanie czasu w domu. Będą wśród nich pozycje, które ucieszą fanów książek, historii opartych na faktach, miłośników fantasy, a także komedii czy opowieści z dreszczykiem. Dodane zostaną także tytuły, które warto zobaczyć z całą rodziną.

„Krull”

Mieszkańcy planety Krull zostają zaatakowani przez groźnego potwora, który zabija ich władców i porywa piękną księżniczkę. Premiera: 27 kwietnia.



„Natręt”

Młode małżeństwo kupując swój wymarzony dom, nie zdaje sobie sprawy, że jego dawny właściciel nie ma zamiaru opuścić nieruchomości. W jeden z głównych ról występuje Dennis Quaid. Premiera: 10 kwietnia.



„Przemytnik”

Clint Eastwood jako starzejący się, spłukany mężczyzna, który niespodziewanie zaczyna pracować dla meksykańskiego kartelu narkotykowego. Premiera: 19 kwietnia.



„Zła edukacja”

Oparta na faktach czarna komedia śledząca losy kuratora oświaty w Roslyn na Long Island, który stał za największą w historii Ameryki malwersacją w szkołach publicznych, kradnąc przeszło 11 mln dolarów. W rolach głównych Hugh Jackman, Allison Janney oraz Ray Romano. Premiera: 26 kwietnia.



„Shazam!”

Zwyczajny nastolatek wypowiada magiczne słowo i staje się dorosłym superbohaterem. Adaptacja popularnego komiksu z uniwersum DC Comics. Premiera: 26 kwietnia.



„Plan gry”

Kronika szeroko zakrojonego i bezprecedensowego, trwającego dwa lata śledztwa FBI dotyczącego korupcji w koszykarskim światku szkół wyższych w USA. Premiera: 1 kwietnia.



„Forrest Gump”

Tom Hanks jako niepozorny chłopak, który staje się bohaterem wojny w Wietnamie i naocznym świadkiem wielu ważnych wydarzeń drugiej połowy XX wieku. Premiera: 13 kwietnia.



„Utracone dzieci Atlanty”

Serial dokumentalny HBO, który przedstawia okoliczności tajemniczych zaginięć i morderstw dzieci w Atlancie pod koniec lat 70. i na początku kolejnej dekady. Produkcja rzuca nowe światło na wielowątkowe śledztwo, które zostało wznowione po 40 latach. Premiera: 6 kwietnia.



„Pełzająca śmierć”

Młoda kobieta za wszelką cenę próbuje ocalić ojca przed śmiercią podczas groźnego huraganu. Premiera: 1 kwietnia.



„Przypadek 39”

Renée Zellweger w roli pracownicy socjalnej, która stara się pomóc swojej tajemniczej i jak się okazuje niebezpiecznej podopiecznej. Premiera: 1 kwietnia.



„Pewnego razu... w Hollywood”

Leonardo DiCaprio oraz Brad Pitt jako trzecioligowy aktor i jego dubler, którzy próbują odnaleźć się w Hollywood końca lat sześćdziesiątych; film Quentina Tarantino zdobył dwa Oscary i osiem nominacji do tej nagrody. Premiera: 1 kwietnia.



„To wiem na pewno”

Nowy serial HBO; Mark Ruffalo w podwójnej roli w rodzinnej sadze przedstawiającej dwie równoległe historie życia braci bliźniaków. Scenariusz na podstawie bestsellerowej powieści, której autorem jest Wally Lamb. Premiera: 28 kwietnia.



„Dom grozy: Miasto Aniołów”

Spin-off serialu Dom grozy; kiedy makabryczne morderstwo wstrząsa w 1938 roku Los Angeles, detektywi Tiago Vega i Lewis Michener zostają uwikłani w tajemniczą sprawę. Premiera: 27 kwietnia.



„We're Here”

Nowy serial HBO opowie o przygotowaniach mieszkańców małych amerykańskich miasteczek do udziału w całodniowym festiwalu drag queen. W każdym z sześciu odcinków znane drag queen będą uczyć swoje podopieczne jak wyjść ze swojej strefy komfortu i stać się prawdziwą królową. Premiera: 20 kwietnia, po godz. 16:00.



„Mrs. America”

Nowy serial przedstawia prawdziwą historię ruchu walczącego o ratyfikację Equal Rights Amendment – poprawki do konstytucji Stanów Zjednoczonych, dającej równe prawa wszystkim obywatelom bez względu na płeć. Historia opowiedziana jest z perspektywy kobiet tamtych czasów, w tym przede wszystkim radykalnej konserwatystki Phyllis Schlafly. Cate Blanchett w roli głównej. Premiera: 15 kwietnia po godz.12:00, odc. 1-3; kolejne po jednym co tydzień.



„Obsesja Eve” sezon 3

Sandra Oh oraz Jodie Comer wracają w trzecim sezonie jako dwie silne osobowości, które prowadzą ze sobą grę w kotka i myszkę. Premiera: 13 kwietnia.



„Ucieczka”

Pod wpływem jednego smsa, młoda kobieta rzuca wszystko, aby ruszyć w szaloną podróż po Stanach ze swoim ukochanym ze studenckich czasów; nowy serial HBO autorstwa Vicky Jones. Premiera: 13 kwietnia.



„Niepewne” sezon 4

Czwarty sezon serialu komediowego HBO, którego bohaterką jest mało pewna siebie Afroamerykanka; w głównej roli występuje pomysłodawczyni i producentka Issa Rae. Premiera: 13 kwietnia.



„Sprawa idealna” sezon 4

Czwarty sezon serialu o wziętej prawniczce, która po tym jak straciła oszczędności całego życia oraz pracę w prestiżowej kancelarii, musiała zacząć wszystko od nowa. Premiera: 10 kwietnia.



„Syrena” sezon 3

Trzeci sezon serialu obyczajowego z elementami fantasy o tajemniczej dziewczynie, która pewnego dnia zjawiła się w Bristol Cove – miasteczku będącym niegdyś domem dla syren. Premiera: 4 kwietnia, odc. 1-2 (*premierowe odcinki dodawane będą najpierw w wersji z napisami, wersja z lektorem uzupełniana będzie w dalszej kolejności).



„Co robimy w ukryciu”

Zrealizowany w stylu dokumentu serial komediowy przedstawiający perypetie trójki wampirów ze Staten Island, których odwiedza niespodziewanie mroczny przywódca. Jednym z twórców produkcji jest Taika Waititi. Premiera: 2 kwietnia (pierwszy sezon zostanie dodany w całości).



„Trust me”

Drugi sezon thrillera szpitalnego; w nowej odsłonie głównym bohaterem jest weteran wojenny, wracający do zdrowia po urazie kręgosłupa i traumie psychicznej, który staje w obliczu nowego wroga. Premiera: 1 kwietnia, cały sezon.



„Mayans M.C.”

Kontynuacja nagradzanego serialu Synowie Anarchii. Po wyjściu z więzienia EZ Reyes dołącza do meksykańskiego gangu motocyklowego Mayans M.C. Premiera: 1 kwietnia, oba sezony w całości.Czytaj także:

Co warto dziś obejrzeć w telewizji? Program na wtorek 31 marca