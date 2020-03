Film „365 dni” pojawi się jutro na Netfliksie? Platforma rzuca wyzwanie internautom

Jutro 1 kwietnia – dzień żartów, czyli Prima Aprilis. Nawiązując do tego Netflix zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym zachęca internautów, aby wskazali, które z dwóch zdań wypowiedzianych 1 kwietnia będzie żartem. Pierwsze z nich dotyczy pojawienia się na platformie streamingowej filmu „365 dni” . Drugie brzmi: „Ej, hehe, a wiesz, że jak naciśniesz Ctrl+@ to Netflix będzie żółty?” .

Oczywiście internauci zaczęli w komentarzach zgadywać, co może być prawdą, a co nie. Jedna osoba napisała, że pierwsze stwierdzenie jest prawdą, a drugie żartem. W odpowiedzi na ten komentarz administratorzy wstawili GIF przedstawiający scenę z serialu „Przyjaciele” , na której Joey i Chandler potakują i pokazują kciuki w górę. Czy to jednak ostatecznie oznacza, że film na podstawie książki Lipińskiej zagości jutro na Netfliksie? Nie do końca. Administratorzy mogą „wkręcać” nas wszystkich. Cóż, pozostaje poczekać do jutra.

