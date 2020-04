Dokument „Król tygrysów” zrobił niemałe zamieszanie. Zobacz najlepsze MEMY

Serial koncentruje się na mało znanej, ale obecnej szeroko, głównie w Stanach Zjednoczonych, grupie kolekcjonerów dużych kotów, którzy hodują te niezwykłe zwierzęta w prywatnych ogrodach zoologicznych. Jedną z postaci, jakie poznajemy w serii jest Bhagawan „Doc” Antle, który prowadzi rezerwat dla zwierząt w Myrtle Beach w Południowej Karolinie i trenuje zwierzęta do hollywoodzkich filmów.

Głównym wątkiem fabularnym dokumentu jest jednak wieloletni konflikt między ekscentrycznym właścicielem parku zwierząt egzotycznych Greater Wynnewood (Joe Exotic) oraz Carol Baskin, właścicielką Big Cat Rescue. Baskin twierdzi, że Joe wykorzystuje dzikie koty i hoduje je w nieodpowiednich warunkach, podczas gdy ona ratuje je z takich miejsc. Z kolei Joe uważa, że Baskin jest hipokrytką i robi dokładnie to samo, co każdy z nich, a w jej sanktuarium dla dzikich kotów panują okropne warunki. Kobieta prowadzi kampanię ukierunkowaną na nękanie mężczyzny, a on publikuje w sieci filmiki, na których m.in. strzela do manekina, który ma przypominać Baskin i zarzuca jej, że nakarmiła tygrysy swoim byłym mężem, milionerem, który zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach.

W końcu konflikt przeradza się w coś, czego nikt nie mógł przewidzieć. A jaka jest prawda? Jeżeli oglądaliście dokument, dajcie nam znać, co myślicie na ten temat.

