TVP zawiesza emisję programów „Jaka to melodia?” i „Jeden z dziesięciu”. Kiedy ostatnie premierowe odcinki?

Z powodu pandemii koronawirusa stacje telewizyjne oraz wszelkie wytwórnie zawieszają prace nad programami, serialami i filmami. Podobnie jest z popularnymi show Telewizji Polskiej. Jak podaje portal Wirtualne Media, TVP1 podjęło decyzję, że program „Jaka to melodia?” będzie premierowo emitowany do niedzieli 5 kwietnia. Z kolei do wtorku, 14 kwietnia, Jedynka będzie nadawać „Jeden z dziesięciu” .

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że ostatni premierowy odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany 3 kwietnia, a zdjęcia do serialu zostały wstrzymane z powodu epidemii koronawirusa. Trzy dni później publiczny nadawca zamiast „Klanu” zacznie nadawać dodatkowy odcinek „Korony królów”.

Do najpopularniejszych seriali TVP należą jeszcze „M jak miłość” oraz „Barwy szczęścia”. W przypadku obu tych seriali widzowie nie mają się jak na razie czego obawiać, co w rozmowie z Plejadą potwierdziła Karolina Baranowska z produkcji obu tych tytułów. – Już dawno zakończyliśmy zdjęcia do odcinków „M jak miłość”, które w emisji zaplanowane były do końca maja. Zdjęcia mamy zrobione, odcinki montujemy i jesteśmy gotowi, aby je telewizji przekazać – poinformowała Baranowska i dodała, że odcinki „Barw szczęścia” zostały z kolei nakręcone do czerwca.

Czytaj także:

Dokument „Król tygrysów” zrobił niemałe zamieszanie. Zobacz najlepsze MEMY