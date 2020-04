„Co robimy w ukryciu”. Serial o codziennym życiu wampirów już w HBO GO

Serial „Co robimy w ukryciu” oparty został na filmie fabularnym o tym samym tytule, którego twórcami są Jemaine Clement i Taika Waititi. Jest to, stylizowane na dokumentalne, spojrzenie na codziennie (a raczej nocne) „życie" kilku wampirów, które egzystowały razem przez setki lat na Staten Island.

Samozwańczym przywódcą grupy jest Nandor The Relentless (Kayvan Novak), wielki wojownik i zdobywca wywodzący się z Imperium Osmańskiego. Jest też awanturniczy wampir pochodzenia brytyjskiego Laszlo (Matt Berry) oraz uwodzicielska kusicielka Nadja (Natasia Demetriou). Razem z nimi, w ich wspólnym domu, funkcjonuje także sługa Nandora - Guillermo (Harvey Guillén), który niczego nie pragnie bardziej, jak zostać wampirem z prawdziwego zdarzenia, jak jego mistrz. Innym współlokatorem jest też, czający się za dnia wampir energetyczny, Colin Robinson (Mark Proksch). Częstym gościem w wampirzym domu bywa również nowa przyjaciółka Nadji, Jenna (Beanie Feldstein) – studentka pobliskiego college'u.

Po nieoczekiwanej wizycie mrocznego pana i przywódcy, wampirom zostaje przypomniane zadanie, które otrzymali po przybyciu na Staten Island ponad sto lat wcześniej – doprowadzenie do całkowitej dominacji Nowego Świata.

Obsada i twórcy

W rolach głównych występują: Matt Berry (Królewna Śnieżka i Łowca), Kayvan Novak (Men in Black: International), Natasia Demetriou (The Festival), Harvey Guillén (Stażyści) i Mark Proksch (Inne zło). Twórcą serialu jest Jemaine Clement, a jednym z reżyserów produkcji jest nagrodzony Oscarem oraz dwiema nominacjami do tej prestiżowej nagrody Taika Waititi (Jojo Rabbit). Obowiązki producentów wykonawczych pełnili Jemaine Clement, Paul Simms oraz Taika Waititi, a także Scott Rudin, Garrett Basch i Eli Bush. Serial Co robimy w ukryciu został wyprodukowany przez FX Productions.

Premiera serialu „Co robimy w ukryciu”

Pierwszy sezon serialu „Co robimy w ukryciu” („What We Do In The Shadows”) dostępny jest już w HBO GO. Emisja serialu na antenie HBO 3 zaplanowana została od 2 kwietnia – premiera pierwszego odcinka pierwszego sezonu serialu odbędzie się o godz. 22:00.

Drugi sezon serialu „Co robimy w ukryciu” będzie miał swoją premierę w HBO GO 16 kwietnia. Tego dnia do serwisu dodane zostaną dwa pierwsze odcinki nowego sezonu. Premiery kolejnych odcinków (po jednym) odbywać się będą co tydzień, w czwartki.

