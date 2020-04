HBO GO w okresie pandemii koronawirusa. Serwis informuje użytkowników o zmianach

HBO GO

Platforma streamingowa HBO GO przesłała do swoich użytkowników informacje na temat zmian w usługach w okresie pandemii koronawirusa. Co się zmienia?

Na początku komunikatu przedstawiciele HBO GO zaznaczają, że czas panowania koronawirusa to trudny okres dla nas wszystkich. „W trosce o bezpieczeństwo pracowników i partnerów HBO GO podjęliśmy środki ostrożności, w wyniku których w naszych usługach mogą być widoczne pewne zmiany” - podano. HBO GO informuje, że w związku z pandemią prace nad pewnymi produkcjami zostały zawieszone. Dlatego niektóre odcinki, nowe sezony oraz premiery, zostały odwołane lub mogą pojawić się w HBO GO z opóźnieniem. Kolejnym punktem jest „prędkość i jakość streamingu” . HBO GO zaznacza, że ponieważ praca zdalna i edukacja domowa to w tym momencie priorytet, systematycznie kontroluje przepustowość swoich łączy, aby nie obciążać sieci. Zespół HBO GO podał także, że wszelkie aktualizacje dotyczące opóźnień w emisjach spowodowanych rozprzestrzenianiem się COVID-19 znajdują się na ich stronie internetowej. Na razie znajdują się na niej poniższe informacje: „Wampiry: Dziedzictwo”, sezon 2 – będzie miał 16 odcinków „Batwoman” – będzie miał 20 odcinków „Młody Sheldon”, sezon 3 – będzie miał 21 odcinków Czytaj także:

Iron Man, Kapitan Ameryka, Thor i inni superbohaterowie. Filmy Marvela pojawią się w HBO GO