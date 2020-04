„Obsesja Eve” powraca z trzecim sezonem. Kiedy premiera na HBO GO?

„Obsesja Eve” to historia dwóch kobiet – agentki MI6 Eve oraz psychopatycznej zabójczyni Villanelle, które łączy skomplikowana relacja. W trzecim sezonie serialu powracamy do historii tych dwóch kobiet o burzliwej i brutalnej przeszłości. Łączy je obopólna obsesja na swoim punkcie, ale teraz każda z nich za wszelką cenę próbuje żyć własnym życiem. Dla Villanelle (Jodie Comer), zabójczyni bez pracy, Eve (Sandra Oh) nie żyje. Dla Eve, byłej agentki MI6 pozostającej teraz w ukryciu, Villanelle jest przeszłością, ta bowiem już nigdy jej nie znajdzie. Wszystko wydaje się iść w dobrym kierunku, dopóki wstrząsająca śmierć nie sprawi, że losy kobiet znowu się przetną. Ponowne spotkanie będzie dla obu równie kosztowne. W grę wchodzić będą przyjaciele, rodzina i lojalność… a może nawet i ich własne dusze.

Serial „Obsesja Eve” wyróżniony został szeregiem nagród i nominacji, w tym dwukrotnie nominacją do Złotego Globu w kategorii „najlepszy serial obyczajowy”. Nagrodzone zostały także odtwórczynie głównych ról, które ponownie zobaczymy w trzecim sezonie. Jodie Comer uhonorowana została za rolę Villanelle nominacją do Złotego Globu oraz nagrodą Emmy, Sandra Oh za swoją kreację Eve zdobyła Złoty Glob oraz nominację do nagrody Emmy.

Premiera trzeciego sezonu serialu „Obsesja Eve” („Killing Eve”) odbędzie się w HBO GO już 13 kwietnia. Kolejne odcinki będą dodawane do serwisu co tydzień, w poniedziałki. Sezon liczy 8 odcinków.

