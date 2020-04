„Perry Mason” ze zwiastunem. Wiemy, kiedy premiera na HBO GO

Perry Mason jest bohaterem 82 powieści i 4 opowiadań stworzonych przez Erle'a Stanley'a Gardnera. Produkcja HBO GO stworzona na ich podstawie będzie miniserialem obyczajowym. Jej producentem wykonawczym jest Robert Downey Jr. Historia osadzona w 1932 roku w Los Angeles, przedstawia losy słynnego prawnika Perry'ego Masona, żyjącego od wypłaty do wypłaty i pracującego w roli marnie opłacanego detektywa. Przez cały czas prześladują go wspomnienia wojenne z Francji i cierpienie z powodu rozbitego małżeństwa.

W obsadzie między innymi Matthew Rhys, Tatiana Maslany, John Lithgow, Shea Whigham, Juliet Rylance, Chris Chalk, Shea Whigham, Stephen Root, Gayle Rankin, Nate Corddry, Veronica Falcon, Jefferson Mays, Lili Taylor, Andrew Howard, Eric Lange i Robert Patrick.

Serial „Perry Mason” będziemy mogli oglądać na platformie streamingowej HBO GO od 21 czerwca.

