Serial „Kierunek: Noc” zadebiutuje w maju na Netfliksie. Już sam zwiastun trzyma w napięciu

Scenariusz jest inspirowany książką Jacka Dukaja „Starość Aksolotla". To historia o tym, jak zachować człowieczeństwo w obliczu kosmicznej katastrofy w świecie, w którym rozwój technologiczny doprowadził do zatarcia granicy pomiędzy człowiekiem a maszyną. W serialu wystąpi międzynarodowa obsada z Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Rosji oraz Turcji. Na ekranie zobaczymy między innymi Ksawerego Szlenkiera, który wcieli się w postać Jakuba.

Serial rozpoczyna katastrofalne w skutkach zjawisko słoneczne, które sprawia, że gwiazda zaczyna niszczyć wszystko na swojej drodze. Akcja toczy się wokół pasażerów i członków załogi nocnego lotu z Brukseli, którzy postanawiają obrać kurs na zachód, aby szukać schronienia w mroku. Na pokładzie samolotu o przeżycie walczą bogaci i biedni, młodzi i starzy, cywile i wojskowi pochodzący z różnych środowisk i mówiący różnymi językami. Wszystkich ich łączy jedna rzecz: wola przetrwania końca świata – za wszelką cenę.

– Pomysł na serial zaczerpnięty został ze świetnej książki Jacka Dukaja „Starość Aksolotla” , która porusza problem transhumanizmu. To, co najbardziej mi się w niej podoba, to wizja nieuchronnego końca świata i idea, że jedyną szansą na przetrwanie jest ucieczka samolotem z grupą zupełnie obcych sobie ludzi, którzy nie mówią nawet w tym samym języku. Rzadko zdarza się, że wiemy cokolwiek o naszych współpasażerach, a w tym wypadku znajdujemy się w sytuacji, gdzie stajemy się nową wspólnotą, od której zależy nasze przetrwanie. Uważam, że to świetny pomysł zarówno na dramat, jak i thriller – mówił o serialu Tomasz Bagiński.

Premiera serialu „Kierunek: Noc” zaplanowana jest na Netfliksie na 1 maja 2020 roku.

