Co oglądać, siedząc w domu? Filmy i seriale nie z tego świata w HBO GO

Poniżej znajdziecie propozycje HBO GO na spędzenie czasu w różnych magicznych krainach. Zobaczcie, co możecie obejrzeć już dziś na platformie streamingowej.

„Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć”

... oraz „Fantastyczne Zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda” – dwie części filmów o przygodach Newta Scamandera, ulubionego pisarza Harry’ego Pottera, którego książkami najsłynniejszy czarodziej na świecie zaczytywał się w szkole. Akcja pierwszej części filmu toczy się siedemdziesiąt lat przed pierwszą częścią Harry'ego Pottera. W rolę nieustraszonego badacza niezwykłych istot wcielił się nagrodzony Oscarem Eddie Redmayne.



Seria „Harry Potter”

Seria filmów o najbardziej znanym na świecie młodym czarodzieju, bohaterze bestsellerowych książek autorstwa J.K. Rowling. W dniu swoich jedenastych urodzin Harry Potter dowiaduje się, że jego nieżyjący rodzice byli potężnymi czarodziejami. Chłopiec otrzymuje szansę nauki w Hogwarcie - prestiżowej szkole z internatem dla czarodziejów, która istnieje w królestwie magii i fantazji... tak zaczyna się cała saga o przygodach tego niezwykłego czarodzieja. W role trójki głównych bohaterów wcielają się: Daniel Radcliffe, Rupert Grint oraz Emma Watson. Osiem filmów będących ekranizacjami kultowych już powieści o Harrym zostało wyróżnionych łącznie 15 nominacjami do Oscara.



„Czarownica”

Oparta na disneyowskiej wersji Śpiącej królewny historia czarownicy, która rzuca klątwę na córkę władcy wrogiego królestwa z Angeliną Jolie w roli tytułowej czarownicy Diaboliny. Uniwersalna opowieść o miłości, poświęceniu, dobru i złu. Obraz zachwyca rozmachem i przepiękną scenografią, na nowo opowiadając słynną baśń Charles’a Perrault.



„Alicja w Krainie Czarów”

... oraz „Alicja po drugiej stronie lustra” – magiczne, zachwycające baśniową scenografią i niezwykłymi efektami specjalnymi ekranizacje dwóch części jednej z najsłynniejszych powieści w historii literatury - opowieści o przygodach Alicji autorstwa Lewisa Carrolla. W rolach głównych występują: Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway. Pierwszy film wyreżyserował obdarzony niezwykłą wyobraźnią Tim Burton, w drugim pełnił on rolę producenta wykonawczego.



„Magicy”

Oopowieść o inteligentnym i wycofanym dwudziestokilkulatku, który trafia do szkoły magii, gdzie odkrywa, że świat z jego ulubionych książek z dzieciństwa jest prawdziwy i zagraża ludzkości. Serial fantasy oparty został na bestsellerowej serii książek Leva Grossmana pod tym samym tytułem. Cztery sezony w HBO GO.



„Wampiry: Dziedzictwo”

Kontynuacja Pamiętników wampirów oraz The Originals. Serial o nastolatkach obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami uczniach ze szkoły Salvatore, do której uczęszczają wampiry, wilkołaki czy czarownice. Twórczynią produkcji jest znana z pierwowzorów – Julie Plec. Dwa sezony w HBO GO.



„Mroczne materie”

Serialowa adaptacja nagradzanej trylogii autorstwa Philipa Pullmana; historia Lyry, z pozoru tylko zwyczajnej dziewczynki, która rusza na pomoc zaginionemu przyjacielowi i po drodze odkrywa groźny spisek, który dotyczy porwanych dzieci. Podejmuje też próbę zrozumienia tajemniczego zjawiska zwanego Pyłem. Produkcja HBO zabiera widzów w niezwykłą podróż przez przeróżne, magiczne światy. Dafne Keen, Ruth Wilson, Lin-Manuel Miranda i James McAvoy w rolach głównych.Czytaj także:

