Netflix udostępnił za darmo filmy na YouTube. Co obejrzymy?

„Każdy z tytułów ma również załączone zasoby edukacyjne, z których korzystać mogą zarówno uczniowie i nauczyciele. My, z niektórymi twórcami tych projektów, zajmiemy się pytaniami i odpowiedziami, aby uczniowie mogli dowiedzieć się więcej z pierwszej ręki” – czytamy w komunikacie prasowym Netfliksa.

Wśród udostępnionych przez Netflix na YouTube dokumentów są m.in.: „Nasza planeta” , „Wyjaśniamy” , „Abstrakt: Sztuka designu” czy seria „Niemowlęta” . Obejrzymy także film „Okresowa rewolucja” – laureata Oscara. Darmowe produkcje zebraliśmy poniżej. Serie są dostępne jedynie w angielskiej wersji językowej, jednak niedługo mają się pojawić także napisy w kilkunastu językach.

„Wyjaśniamy: Światowy kryzys wodny”



„Abstrakt: Sztuka designu. Paula Scher: Graphic Design”



„Niemowlęta. Miłość”



„Białe Hełmy”



„Niemowlęta. Pierwsze kroki”



„Niemowlęta. Pierwsze słowa”



„Abstrakt: Sztuka designu. Bjarke Ingels: Architecture”



„Abstrakt: Sztuka designu. Es Devlin: Stage Design”



„Niemowlęta. Sen”



„Abstrakt: Sztuka designu. Ralph Gilles: Automotive Design”



„Abstrakt: Sztuka designu. Christoph Niemann: Illustration”



„Podbić Kongres”



„Okresowa rewolucja”



„XIII poprawka”



„Ścigając koralowce”



„Our Planet – Forests”



„Our Planet – Fresh Water”



„Our Planet – High Seas”



„Our Planet – From Deserts to Grasslands”



„Our Planet – Coastal Seas”



„Our Planet – Frozen Worlds”



„Our Planet – Planet Diversity"

