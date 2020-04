„Twin Peaks”, „Taksówkarz”, „Kapitan Marvel”. Z HBO GO zniknie ponad 30 tytułów

Z HBO GO z końcem kwietnia zniknie ponad 30 pozycji. Wśród nich są kultowe produkcje – zarówno serialowe jak i filmowe oraz masa nowości. To już ostatni moment na to, aby nadrobić te zaległości. Poniżej zamieściliśmy zwiastuny produkcji, z którymi niedługo będziemy musieli się pożegnać oraz dokładną datę, kiedy znikną one z HBO GO.

„Pieśń jeziora Sway” – 30/4/2020



„Zama” – 30/4/2020



„Tajemnice Lasu” – 30/4/2020



„Obrońcy skarbów” – 30/4/2020



„Aleskander – okropny, straszny, niezbyt dobry, bardzo zły dzień” – 30/4/2020



„Jęk czarnego węża” – 30/4/2020



„Wichrowe Wzgórza” – 30/4/2020



„Sharon 123” – 30/4/2020



„Nasz Jake” – 30/4/2020



„Footloose” – 30/4/2020



„Desperado” – 30/4/2020



„Nadal kryje się za paleniem” – 30/4/2020



„Prawo stopy i pięści” – 30/4/2020



„Rozstania i powroty” – 30/4/2020



„Paragraf 22” – 30/4/2020



„Taksówkarz” – 30/4/2020



„Mój przyjaciel delfin” – 30/4/2020



„Rio 2” – 30/4/2020



„Nico 1988” – 30/4/2020



„Zmiana pasa” – 30/4/2020



„Opowieści z Narnii: Podróż Wędrowca do Świtu” – 30/4/2020



„Zabijanie na śniadanie” – 30/4/2020



„Wtedy im pokażę” – 30/4/2020



„Motyle” – 30/4/2020



„Mroczne miejsce” – 27/4/2020



„Bez litości 2” – 27/4/2020



„Persepolis” – 28/4/2020



„Kapitan Marvel” – 24/4/2020



„Twin Peaks" – 30/04/2020

