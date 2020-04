40 najlepszych seriali Netfliksa według „The New York Timesa”

Cała lista seriali, które według dziennikarzy „The New York Timesa” warto obejrzeć znajduje się na stronie internetowej dziennika. My natomiast poniżej przedstawiamy tę samą listę, jednak zmniejszoną o 10 pozycji, które nie są dostępne w polskiej wersji serwisu Netflix. Obejrzyjcie zwiastuny - każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

„Big Mouth”



„One Day at a time”



„Jane The Virgin”



„Crazy Ex-Girlfriend”



„She-Ra and the Princesses of Power”



„Kochane kłopoty”



„Orange Is The New Black”



„Mad Men”



„Dobre miejsce”



„Legends of Tomorrow”



„Hilda”



„Unbreakable Kimmy Schmidt”



„Nawiedzony dom na wzgórzu”



„BoJack Horseman”



„Russian Doll”



„The Crown”



„I Think You Should Leave with Tim Robinson”



„Pose”



„American Crime Story: Sprawa O.J. SImpsona”



„Schody”



„Drodzy biali!”



„When They See Us”



„Derry Girls”



„Stranger Things”



„Nailed It”



„Niewiarygodne”



„Cheer”



„Lost in Space”



„Dark”



„Medical Police”



„The Circle”



„Godless”



„Ziemia nocą”



„Grace i Frankie”



„Gentefied”



„Beastars”



„To nie jest OK”



„Unorthodox”



„Zadzwoń do Saula”



„Król tygrysów”Czytaj także:

