Była serialową Wonder Woman i Miss World 1972. To jej córka

Wonder Woman, fikcyjna superbohaterka, została stworzona przez amerykańskiego psychologa i pisarza Williama Moultona Marstona oraz artystę Harry'ego G. Petera w 1941 roku dla DC Comics. Komiks szybko stał się hitem wśród czytelników. W 1975 roku powstał serial na podstawie serii, twórców Williama Moultona Marstona i Stanleya Ralpa Rossa. Główną rolę otrzymała Lynda Carter. Serial stał się ikoniczny. Był nadawany do 1979 roku i od tamtej pory Miss World 1972 jest utożsamiana głównie z nim. „Nigdy nie chciałam być obiektem seksualnym dla nikogo, oprócz mojego męża. Nigdy nie myślałam, że zdjęcia mojego ciała będą wisiały w męskich łazienkach. Nienawidzę mężczyzn, którzy na mnie patrzą i myślą, to co myślą. I ja wiem, co oni myślą. Piszą i mówią mi o tym” – powiedziała Carter po zakończeniu pracy nad serią.

Carter mówiła więcej o serialu i swojej roli w 2017 roku. Jak wyjaśniła, wiedziała, że otrzymała rolę, ponieważ odpowiednio wyglądała, co było zarówno błogosławieństwem i przekleństwem. „Jeden z producentów powiedział mi, że kobiety będą mi zazdrościły. Powiedziałam, że nie ma szans, bo nie zagram w taki sposób. Chcę, żeby kobiety miały we mnie najlepszą przyjaciółkę” – wyznała. A jak Carter opisała Wonder Woman? „W tej postaci jest coś takiego, że twój umysł artysty, przez ten czas, gdy jesteś nią, sprawia, że czujesz, jakbyś mogła latać” – mówiła.

Carter ma 29-letnią obecnie córkę Jessicę Carter Altman. Nie poszła jednak w ślady matki. Jest prawniczką i piosenkarką. Z wyglądu przypomina jednak niesamowicie swoją matkę w jej wieku. W naszej galerii obejrzycie ich wspólne zdjęcia.

