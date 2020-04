Na HBO dostępny już jest serial od twórcy „Avatara” i „Gladiatora”. W roli głównej Natalie Dormer

„Dom grozy: Miasto Aniołów” atmosferą nawiązuje do serialowej historii „Dom grozy”, której akcja rozgrywała się w Londynie w epoce wiktoriańskiej. Tym razem przenosimy się do Los Angeles pod koniec lat 30. XX wieku. Twórcą obu produkcji jest nominowany do Oscara John Logan. Premiera serialu w HBO GO odbędzie się 27 kwietnia. Pierwszy odcinek dostępny jest przedpremierowo już od dzisiaj.

O czym jest serial „Dom grozy: Miasto Aniołów”? „Dom grozy: Miasto Aniołów” to spin-off serialu „Dom grozy”. Nowa produkcja atmosferą nawiązuje do popularnej serialowej historii, której akcja rozgrywała się w Londynie w epoce wiktoriańskiej. Fabuła toczy się w 1938 roku. W Los Angeles nie brakuje napięć społecznych i politycznych. Kiedy makabryczne morderstwo wstrząsa miastem, detektyw Tiago Vega (Daniel Zovatto) i jego partner Lewis Michener (Nathan Lane) zostają uwikłani w niebezpieczną intrygę. Okazuje się ona odzwierciedleniem bogatej historii tego miasta: od budowy pierwszych autostrad, przez przywiązanie do folkloru meksykańsko-amerykańskiego, niebezpieczne działania szpiegowskie III Rzeszy, po początki radiowej ewangelizacji. Wkrótce Tiago i jego rodzina muszą zmierzyć się z potężnymi siłami, które zaczynają im zagrażać. Obsada i twórcy serialu W serialu „Dom grozy: Miasto Aniołów” występują: Daniel Zovatto („Lady Bird”), nominowany do Złotych Globów i nagród Emmy Tony Nathan Lane (serial Współczesna rodzina), Natalie Dormer (serial HBO „Gra o tron”), Kerry Bishé (serial „Narcos”), Rory Kinnear (seriale HBO „Rok za rokiem”, „Katarzyna Wielka”), Adriana Barraza („Thor”), Michael Gladis (serial „Mad Men”), Jessica Garza (serial „Six”) i Johnathan Nieves. Twórcą, scenarzystą i producentem serialu jest trzykrotnie nominowany do Oscara John Logan („Aviator”, „Gladiator”), który odpowiadał również za powstanie serialu „Dom grozy”. Obowiązki producenta wykonawczego pełnił także Michael Aguilar (serial „Kidding”) oraz nagrodzony Oscarem Sam Mendes („1917”) i Pippa Harris („Droga do szczęścia”) – oboje z ramienia Neal Street Productions. Producentem współwykonawczym był James Bagley. Serial wyprodukowała spółka Desert Wolf Productions. Premiera serialu „Dom grozy: Miasto Aniołów” Premiera serialu „Dom grozy: Miasto Aniołów” („Penny Dreadful: City of Angels”) zaplanowana została na 27 kwietnia w HBO GO. Nowe odcinki dodawane będą co tydzień, w poniedziałki. Jednak już od dzisiaj przedpremierowo w serwisie dostępny jest pierwszy odcinek serialu. Czytaj także:

