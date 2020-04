Netflix usunie te seriale i filmy. Ostatni moment, żeby nadrobić zaległości

Filmy i seriale będą usuwane z Netfliksa od 30 kwietnia. To już ostatni moment na obejrzenie takich hitów jak „Bad Boys II” , „W pogoni za szczęściem” , „Myśl jak facet 2” czy „28 dni” . Poniżej wszystkie produkcje, z którymi użytkownicy serwisu będą musieli się pożegnać.

„Dramaworld” – 22 maja



„Łowca czarownic” – 21 maja



„My Love Eun Dong” – 21 maja



„Feed the beast” – 21 maja



„Wild Chives and Soy Bean Soup: 12 Years Reunion” – 21 maja



„Guilt” – 21 maja



„Secrets of Underground London” – 30 kwietnia



„Bezpieczna przystań” – 30 kwietnia



„Secrets of Althorp: The Spencers” – 30 kwietnia



„Inkaar” – 30 kwietnia



„RV: Szalone Wakacje na Kółkach” – 30 kwietnia



„W pogoni za szczęściem” – 30 kwietnia



„28 dni” – 30 kwietnia



„The Dark Crystal” – 30 kwietnia



„Losing Sight of Shore” – 30 kwietnia



„Moh Maya Money” – 30 kwietnia



„Abby Sen” – 30 kwietnia



„Maya Angelou: And Still I Rise” – 30 kwietnia



„Mary Kom” – 30 kwietnia



„Special Chabbis” – 30 kwietnia



„Peter Pan” – 30 kwietnia



„Pyaar Ka Punchnama” – 30 kwietnia



„Przekładaniec” – 30 kwietnia



„Bad Boys II” – 30 kwietnia



„Queen” – 30 kwietnia



„Tanu Weds Manu” – 30 kwietnia



„Harry Benson: Shoot First”



„Yamla Pagla Deewana 2” – 30 kwietnia



„Dharam Sankat Mein” – 30 kwietnia



„Le K Benzema” – 30 kwietnia



„Bombay Talkies” – 30 kwietnia



„Secrets of Westminster” – 30 kwietnia



„Myśl jak facet 2” – 30 kwietnia



„A Ghost Story” – 30 kwietnia



„Ulice strachu” – 30 kwietnia



„Shaitan” – 30 kwietnia



„OMG Oh My God” – 30 kwietnia



„Drishyam” – 30 kwietnia



„27 Gone Too Soon” – 30 kwietnia



„Terra" – 30 kwietnia

