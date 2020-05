„Kierunek: Noc” na  Netfliksie. W ostatnim odcinku widzów z Polski czeka niespodzianka

W piątek 1 maja na Netfliksie zadebiutował pierwszy belgijski serial, który powstał na zamówienie tej platformy. W „Kierunek: Noc” nie brakuje jednak polskich wątków. Wystarczy powiedzieć, że inspiracją dla twórców była książka „Starość aksolotla” autorstwa Jacka Dukaja, który to wraz z Tomkiem Bagińskim jest także producentem wykonawczym serialu. Jedną z kluczowych postaci jest z kolei Polak Jakub, grany przez Ksawerego Szlenkiera. Dzięki temu co jakiś czas, oprócz francuskiego, angielskiego, rosyjskiego i włoskiego, mamy okazję słyszeć język polski.

To jednak nie koniec polskich akcentów. Niespodzianka czeka nas bowiem w ostatnim odcinku pierwszego sezonu. I tu – uwaga dla tych, którzy nie oglądali serialu – spoiler zdradzający fabułę. Gdy nasi bohaterowie uciekający w mrok przed niszczycielskim działaniem promieni słonecznych, docierają do bunkra w Bułgarii, wita ich nie kto inny, tylko... Borys Szyc. Aktor wciela się w polskiego wojskowego, a zakończenie 6. odcinka daje nadzieję, że – jeśli powstanie kontynuacja serialu – kolejny Polak będzie miał w niej znaczącą rolę do odegrania.

