4. sezon serialu „Szkoła dla elity”. Kiedy premiera? Jaka obsada?

Czy będzie 4. sezon serialu „Szkoła dla elity” na Netfliksie? Jeżeli tak, to kiedy doczekamy się premiery? Co z obsadą? Oto wszystko, co wiadomo na ten temat.

W marcu 2020 roku premierę na Netflix miał 3. sezon serialu „Szkoła dla elity" . Fani tuż po obejrzeniu nowej odsłony, zaczęli apelować w sieci twórców o informacje na temat 4. sezonu. „Szkoła dla elity" pojawiła się na Netfliksie w 2018 roku i szybko zyskała sobie rzeszę fanów. Co prawda, oficjalnie nie został potwierdzony kolejny sezon serii, jednak ze względu na popularność hiszpańskiej produkcji, wszyscy spodziewają się jego rychłego powrotu. Co więcej, Miguel Bernardeu (Guzman) i Itzan Escamilla (Samuel) już od jakiegoś czasu w sieci droczą się z fanami na temat 4. serii. Czy będzie 4. sezon „Szkoły dla elity" ? Mimo że Netflix nie ogłosił jeszcze oficjalnie powstania 4. sezonu serii, fani powinni spać spokojnie. W styczniu popularny hiszpański serwis informacyjny Bluper poinformował, że twórcy już kręcą zarówno czwarty, jak i piąty (!) sezon produkcji.

Quiz wiedzy o serialach Netfliksa. Rozpoznasz tytuł po kadrze? Kiedy premiera 4. sezonu serialu „Szkoła dla elity" ? Oczywiście nie ma jeszcze oficjalnych informacji na temat daty premiery 4. sezonu hiszpańskiego serialu. Sezon pierwszy wydany został 5 października 2018 roku, drugi 6 września 2019 roku, a trzeci 13 marca 2020 roku. Biorąc pod uwagę to, że twórcy nie celują w żaden konkretny okres w roku w kontekście wydawania nowych serii, na razie ciężko określić, kiedy doczekamy się 4. sezonu. W sieci pojawiło się jednak wiele teorii, z którą najbardziej popularną jest ta, że kolejną część serii zobaczymy jesienią tego roku lub wiosną przyszłego roku. Teraz jednak sytuację nieco komplikuje pandemia koronawirusa – jak wiemy prace nad niemal wszystkimi produkcjami Netfliksa zostały wstrzymane. Kto w obsadzie 4. sezonu „Szkoły dla elity" ? Jeszcze przed premierą 3. części hiszpańskiej produkcji, oryginalna obsada ujawniła, że w kolejnych sezonach zobaczymy zupełnie nowych aktorów. W wideo promującym ostatni sezon Georigina Amoros (Cayetana) wyjaśniła: „To sezon, który kończy cykl. Zaczyna się kolejny" . Alvaro Rico (Polo) również podał: „To ostateczne zakończenie ewolucji postaci" . Informację o tym, że w kolejnym sezonie zobaczymy zupełnie inną obsadę podał także portal Fuera de Series. Dziennikarze zaznaczyli, że ma to przypominać w formule brytyjski serial „Skins" (pol. „Kumple" ).

