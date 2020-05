Quiz dla fanów serialu „Szkoła dla elity”. Sprawdź swoją wiedzę!

QUIZ:

Quiz wiedzy o serialu „Szkoła dla elity”. Sprawdź, czy jesteś prawdziwym fanem!

O czym jest „Szkoła dla elity”?

Las Encinas to najlepsza i najbardziej elitarna szkoła w Hiszpanii. To tam uczą się dzieci z wyższych sfer. Decyzją lokalnych władz trafia tam też trójka ubogich dzieciaków, których szkoła została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Dochodzi do konfliktu, który doprowadza do morderstwa.

Czytaj także:

4. sezon serialu „Szkoła dla elity”. Kiedy premiera? Jaka obsada?