„Dom z papieru”. El Polaco z 4. sezonu to Polak? Aktor rozwiał wątpliwości

W siódmym odcinku 4. sezonu serialu „Dom z papieru” Benjamin przedstawia profesorowi swoją grupę i mówi: „To górnicy, wszyscy z Asturii... oprócz niego. On jest Polakiem” . Takie tłumaczenie znalazło się przynajmniej w samym serialu. Fani zastanawiali się, czy rzeczywiście chodzi o Polaka, ponieważ w Hiszpanii potocznie Polakami nazywa się też Katalończyków.

El Polaco z „Domu z papieru” to Polak?

Dziennikarze Tele Magazynu postanowili zapytać o źródła i skontaktowali się z aktorem, który wcielił się w El Polaco. To pochodzący z Ukrainy, ale mieszkający obecnie w Madrycie Roman Rymar. – Ewidentnie szukali kogoś z Europy Wschodniej – mówi aktor i dodaje, że mimo, iż mówi płynnie po hiszpańsku twórcy pozwolili mu zachować wschodni akcent. Przyznaje jednak, że nie rozmawiał z producentami szczegółowo o swojej roli. – Są Serbowie, ukraińscy medycy, portugalscy kapitanowie, więc polski górnik również pasuje. To raczej taki żart, smaczek. Prawda jest taka, że ​​nie otrzymałem żadnych dodatkowych wskazówek, to w końcu epizod – wyjaśnił.

Jak aktor wspomina pracę na planie serialu „Dom z papieru” ? Rymar przyznaje, że „to było coś magicznego” . – Doskonałym przykładem jest reżyser Jesus Colmenar. Nieustannie się uśmiechał i zachęcał: „Jesteście zespołem Profesora, wszyscy jesteście niesamowici” . Wspaniale było patrzeć, jak Alvaro Morte powtarza w kółko swoją kwestię, nie tracąc przy tym choćby odrobiny zaangażowania. To bardzo motywuje do działania – podkreślił.

