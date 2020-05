Jak powinniśmy ubierać się, pracując w domu? HBO podpowiada

Od kilku tygodni część z nas pracuje z domu z powodu pandemii koronawirusa. Nie oznacza to jednak, że musimy całe dnie spędzić w dresie lub co gorsza, w piżamie. Kolejne platformy zachęcają nas do czerpania inspiracji z bohaterów swoich seriali. Po Netfliksie na ten pomysł wpadło HBO, które zachęca do „urozmaicenia sobie codziennej monotonii” .

HBO proponuje nam stylizacje bohaterów seriali takich jak „Gracze” , „Lepsze życie” , „Obsesja Eve” , „Wielkie kłamstewka” , „Dziewczyny”, „Devs” czy „Rozwód” . Zebraliśmy dla was grafiki w galerii.

Nowości tygodnia na HBO GO

HBO GO przygotowało dla nas kilka ciekawych propozycji na ten tydzień. Będziemy mogli obejrzeć kolejne odcinki popularnych seriali, a także masę kinowych hitów oraz nowe dokumenty.