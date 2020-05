Katherine Langford w nowym serialu Netfliksa! O czym będzie „Przeklęta”?

„Przeklęta” , serial na podstawie powieści z listy bestsellerów magazynu „New York Times” , jest nową wersją legendy arturiańskiej opowiedzianą z perspektywy Nimue, młodej kobiety z tajemniczymi zdolnościami, której przeznaczeniem jest zostać potężną (i tragiczną) Panią Jeziora. Po śmierci swojej matki Nimue zyskuje nieoczekiwaną pomoc ze strony Artura, skromnego najemnika, z którym wyrusza na misję znalezienia Merlina i dostarczenia mu starożytnego miecza. Podczas swojej podróży Nimue staje się symbolem odwagi i rebelii przeciwko przerażającym Czerwonym Paladynom i dowodzącemu nimi królem Utherem. Przeklęta jest opowieścią o dojrzewaniu, która porusza zagadnienia bliskie współczesnemu widzowi, takie jak destrukcja środowiska naturalnego, terror religijny, bezsens wojny i znajdywanie odwagi, by pociągnąć innych do walki z niemożliwym do pokonania wrogiem.

W serialu występują: Katherine Langford (Nimue), Devon Terrell (Artur), Gustaf Skarsgård (Merlin), Daniel Sharman (Płaczący Mnich), Sebastian Armesto (król Uther Pendragon), Matt Stokoe (Gawain), Lily Newmark (Pym), Shalom Brune-Franklin (Igraine), Emily Coates (Siostra Iris), Billy Jenkins (Squirrel), Bella Dayne (Red Spear), Peter Mullan (Ojciec Carden).

Premiera serialu „Przeklęta” zaplanowana jest na Netfliksie na lato 2020 roku.

