„The Eddy” soundtrack – lista utworów. Podpowiadamy, gdzie posłuchać piosenek z serialu

Chociaż serial „The Eddy” Damiena Chazelle'a opowiada o życiu kilku paryskich artystów jazzowych, to muzyka Glena Ballarda jest prawdziwym bohaterem tej historii. Według scenarzysty produkcji Jacka Thorne'a ścieżka dźwiękowa w serii była dla twórców najważniejsza. Powstała jeszcze zanim stworzono postać Elliota Udo i zatrudniono reżysera Damiena Chazelle'a. Ballard napisał 20 oryginalnych piosenek do „The Eddy” i w filmie promocyjnym Netfliksa podkreślał, że to właśnie muzyka musi być „krwią” produkcji. Co ciekawe, wszystkie z utworów stworzonych na potrzeby serialu zostały nagrane na żywo podczas kręcenia scen do „The Eddy” .

Jeszcze przed premierą serii w sieci posłuchać mogliśmy piosenki „Kiss Me in the Morning” (zarówno w wykonaniu Joanny Kulig jak i Jorji Smith) na iTunes i Spotify.

Od dziś cały soundtrack do serialu „The Eddy” jest dostępny w internecie. Gdzie można go posłuchać? Na Spotify powstała specjalna playlista, na której znalazły się wszystkie utwory. Ponadto piosenek z serialu posłuchać można w serwisie YouTube.

Pierwszy sezon serialu „The Eddy”, dostępny od 8 maja na Netfliksie, liczy osiem odcinków. To dramat muzyczny osadzony w wielokulturowej rzeczywistości współczesnego Paryża. Jego akcja toczy się wokół jednego z paryskich klubów. To opowieść o jego właścicielu, członkach grającego tam na stałe zespołu i otaczającym ich, tętniącym życiem mieście.

